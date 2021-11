Clifford, a nagy piros kutya szorongatja a Marvel szuperhőseit az amerikai mozikban

Az Örökkévalók már az első hete után elfáradt, Venom 2 és a Nincs idő meghalni viszont fontos mérföldkőhöz ért.

Már a második hetén visszaesett az érdeklődés a Marvel legújabb szuperhősfilmje, az Örökkévalók iránt, egy kutyás animációs film viszont meglepően sok embert vonzott be az észak-amerikai mozikba – derült ki a legfrissebb nézettségi adatokból.

Bár a 71,3 milliós első hetével korrektül indított az Örökkévalók, a második héten jelentős visszaesést produkált az akciómozi: 27,5 millió dolláros bevételt hozott, amely 61 százalékos romlás a debütálásához képest. Ez még mindig elég volt ahhoz, hogy megőrizze első helyét, a második helyen viszont meglepő kihívója akadt: a Clifford, a nagy piros kutya a várakozásokon felül teljesített, 16,4 milliót szedett össze, amely egyrészt annak a tükrében is kifejezetten magas szám, hogy egy animációs filmről van szó, másrészt a mozibemutatóval párhuzamosan a Paramount Plus kínálatába is felkerült. Az óriási piros CGI-kutyáról szóló családi mozi a kritikusoknál vegyes fogadtatásban részesült, a mozinézőket viszont ez láthatóan nem érdekelte. A dobogóra még a Dűne ért fel, amely múlt héten 5,4 millió dollárt szedett össze a mozikban, ezzel a globális bevételét 351 millió dollárra növelte.

A listán immár második hónapja tartja magát a Venom 2 és a Nincs idő meghalni, ezúttal a negyedik és ötödik helyen, ráadásul mindkettő fontos mérföldkőhöz érkezett a hétvégén: Tom Hardy mozija a második film idén a Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája után, amely az amerikai mozibevételeket tekintve a pandémia alatt átlépte a 200 milliós bevételi határt. A legújabb Bond-film szintén másodikként zárkózott fel, igaz, egy másik listán: Daniel Craig utolsó ügynökösködése átlépte a 700 millió dolláros globális bevételi határt, amelyre idén még csak a Halálos iramban 9 volt képes.