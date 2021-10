Korábban már elbocsátották a rendezőasszisztenst, aki Alec Baldwin kezébe adta a gyilkos fegyvert

Dave Halls rendezőasszisztenssel nem először voltak komoly problémák a fegyverbiztonsági szabályok laza kezelése miatt. Azt pár napja mi is megírtuk, hogy az Into the Dark című sorozat 2019-es forgatásán is bepanaszolták Hallst egy hasonló ügyben, most pedig az is kiderült, hogy egy 2019-es film, a Freedom’s Path (kb. A szabadság útja) forgatásáról ki is rúgták. Ezt az AFP erősítette meg a BBC-nek. Hallsnak az után kellett távoznia, hogy a film egy stábtagja kisebb, nem maradandó sérülést szerzett, amikor egy fegyver váratlanul elsült.

Hogy a Rust forgatásán történt tragédia, melyben Alec Baldwin kellékfegyvere halálosan megsebesítette Halyna Hutchins operatőrt, egyértelműen Dave Halls hibája lenne, azt egyelőre nem lehet megállapítani, ám egy eskü alatt tett nyilatkozat alapján, ami a Rust-incidens kapcsán készült, az tudható, hogy a fegyvert Halls adta Baldwin kezébe, majd a szabályoknak megfelelően hangosan jelezte, hogy az ún. „cold gun”, „hideg fegyver”, ami azt jelenti, hogy nincsen benne éles lőszer. A nyilatkozat szerint Halls nem tudta, hogy éles lőszer van a fegyverben. Baldwin egy jelenetet próbált el a fegyverrel, amikor az elsült és közvetlen közelről mellkason lőtte a film operatőrét, aki belehalt a sérülésbe, míg a film rendezője könnyebben, de szintén megsérült.

Juan Rios, a Santa Fe-i seriffi hivatal szóvivője bonyolultnak nevezte az esetet. Elmondta, hogy a fegyverek biztonságosságáért Hannah Gutierrez fegyvermester felelt a forgatáson, őt ki is hallgatták az ügyben. A forgatáson a hatóságok lefoglaltak kibontott és bontatlan csomag lőszereket is, de hogy azok éles vagy vaktöltények voltak, nem hozták nyilvánosságra.