Emily Blunt lehet az új Nolan-film női főszereplője

A színésznő az atombomba feltalálójának feleségét alakíthatja Cillian Murphy mellett.

A Deadline értesülései szerint Emily Bluntot szeretné új filmje egyik főszereplőjének Christopher Nolan. A brit rendező az atombomba atyjáról, J. Robert Oppenheimerről készíti következő projektjét, amelyben Blunt játszhatja el a feltaláló feleségét, Katherine Vissering Oppenheimert. A hírt egyelőre nem erősítette meg sem a stúdió, sem a színésznő, ám a lap forrásai szerint már majdnem biztos a színésznő szerződtetése.

Ezzel Cillian Murphyhez csatlakozna, aki Oppenheimert játssza majd el. A film a Manhattan-tervet mutatja be, amely a második világháború alatt vezetett el az atombomba feltalálásáig Oppenheimer irányításával. A filmnek már premierdátuma is van: 2023 július 21-én éri el a mozikat. Blunt és Murphy egyébként nem is olyan régen tűnt fel együtt: a Hang nélkül 2-ben szerepeltek közösen. Blutnak ez lenne az első közös munkája a rendezővel, Murphy viszont már rutinos visszatérő, igaz, eddig mellékszerepekben láthattuk – a Batman-trilógiában a Madárijesztőt játszotta, de feltűnt az Eredetben és a Dunkirkben is.

A filmet Nolan már nem a Warnerrel készíti, amellyel közel húsz évig dolgozott együtt, hanem a Universallal. A kenyértörésre akkor került sor, amikor a stúdió bejelentette: filmjeiket a mozipremier napján az HBO Maxra is felrakják. A pandémia miatt több stúdiónál is bevezetett megoldás legnagyobb kritikusa éppen Nolan volt.