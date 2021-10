Letartóztatták Alyssa Milanót, mert a Fehér Ház előtt tüntetett

A szavazás megkönnyítéséért tüntetett másokkal együtt Alyssa Milano színésznő kedden Washingtonban, a Fehér Ház előtt. A tüntetők egy részét végül elvitték a rendőrök, így a Bűbájos boszorkák című sorozat egykori színésznőjét is – írja a Just Jared.

Milano a Twitteren jelentette be, hogy összetűzésbe került a hatóságokkal:

I was just arrested for demanding the Biden Administration and the Senate to use their mandate to protect voting rights. Stand with me and @peoplefor and tell the Senate and White House that voting rights shouldn’t depend on where you live. #DontMuteOurVote