A Squid Game lett a Netflix eddigi legnézettebb sorozata

Egy hónap alatt 111 millióan nézték.

A Netflix programigazgatója, Ted Sarandos már szeptember végén megmondta, hogy a Netflix-toplistát élét 90 országban meghódító Squid Game jó úton jár afelé, hogy a platform valaha volt legnézettebb sorozata legyen, letaszítva a Bridgertont az első helyről. A Deadline azt írja, hogy trónfosztás most meg is történt, a Netflix saját adatai szerint a világot meghódító, véres koreai játszmákat 111 millióan nézték az első 28 napban, ellentétben a tavaly bemutatott kosztümös sorozat, a Bridgerton 82 milliójával (nézettségnek az számolják, ha valaki megnézett legalább két percet valamelyik epizódból). Ez a szám várhatóan még radikálisan nőni fog a következő hetekben, hónapokban. A Squid Game tarolása egyértelműen jelzi a nem angol nyelvű sorozatok áttörését is, amelynek előfutáraként már ott volt spanyol A nagy pénzrablás, vagy a francia Lupin sikere.

A körülötte kialakult őrület ellenére mi nem igazán voltunk elragadtatva a koreai sorozattól, kritikánkat itt olvashatják: