„Ne nagyon csinálj túl extrém dolgokat” – nyolc életrecept a 75 éves Susan Sarandontól

Jóformán véletlenül lett színész, de ha már így alakult, a maximumot hozza ki belőle. Nemcsak a vásznon és a vörös szőnyegen mozog otthonosan, de a tüntetéseken is, mivel szakmája mellett legalább olyan fontosnak tartja, hogy kiálljon az emberi jogokért. És bár Louise-ként igazi feminista ikonná vált, kategorikusan elutasítja, hogy feministának nevezzék, sokkal inkább szereti a humanista kifejezést. Gyakran hívja fel magára a figyelmet csípős és őszinte megjegyzéseivel, de ha úgy tartja kedve, melltartóban megy gálázni – az ilyenek miatt gyakran a szemére vetik, hogy nem a korának megfelelően viselkedik. De miért is viselkedne, ha valakinek 75 évesen is olyan fiatalos, pimasz bája van, mint Susan Sarandonnak? Nyolc idézettel mutatjuk be.

Leírni is megdöbbentő, hogy Susan Sarandon október negyedikén tölti be a hetvenötöt. Az Oscar-díjas színésznő mintha sem kívül, sem belül nem öregedne: a filmfesztiválokon olyan eleganciával iskolázza le az aligruhában pózoló fiatal modelleket, amilyennel csak Hollywood hozzá hasonló nagyasszonyai tudják. Élettel teli kisugárzása a munkájából sem hiányzik: csak idén hat mozgóképes produktumban tűnt fel, jelenleg is öt másik van készülőben. A forgatások mellett ráadásul még arra is van ideje, hogy mellékállásban tüntessen az általa fontosnak tartott ügyekben: legutóbb idén júliusban New Yorkban ragadott megafont, amikor Alexandria Ocasio-Cortez irodája előtt kérte számon a képviselőnőtől, miért nem tarja magát az elveihez, és intézkedik az állami egészségügyi támogatások kiterjesztése érdekében. Sarandon karakteréhez erősen hozzátartozik, hogy határozottan és kertelés nélkül alkot véleményt, így fölösleges évszámok és filmográfia-ismertetés helyett jellemezzék életútját a saját szavai.

Az egyedüli ok, amiért színész maradtam, mert sosem tudod úgy igazán jól csinálni, szóval van benne kihívás

– foglalta össze kissé szerényen a karrierjét. A színészetet sosem tanulta, elmondása szerint elsősorban ösztönből dolgozik. Első férjének, Chris Sarandonnak nemcsak a nevét, de a filmes belépőjét is köszönheti – a véletlen mellett: 23 évesen akkori férjét kísérte el a Joe című film szereplőválogatására. A férfi nem járt sikerrel, Sarandon viszont megkapta a főszerepet. A nézők és a saját szerencséjére is színész maradt, így igázhatta le Hollywoodot olyan sikerfilmekkel, mint Az ügyfél, Az eastwicki boszorkányok, a Thelma és Louise vagy éppen a Rocky Horror Picture Show.

Végül a belátásom ellenére mégis elmentem a meghallgatásra, mert azt hittem, hogy talán végre leküzdöm a fóbiámat a hangos énekléstől, ugyanis rájöttem, hogy ez csupán az egóm miatt van

– vallott a színésznő arról, milyen lehetetlen küldetés volt számára megkapni Janet szerepét a Rocky Horror Picture Show-ban, amit nagyrészt szintén a véletlennek köszönhetett. Az ominózus casting előtt ugyanis csak a barátját látogatta meg a válogató helyszínén, amikor a kezébe nyomták a szerep szövegét, mert nem találtak senkit elég viccesnek Janet szerepére. Sarandon végül hatalmas szorongások közepette, a Boldog szülinapot című klasszikust énekelve kapta meg a szerepet, ami aztán az igazi áttörést is meghozta a számára.

Nem akarok hozzámenni, mert túlságosan félek, hogy akkor természetesnek vennénk, hogy vagyunk egymásnak. Lehet, majd nyolcvanévesen, hogy legyen egy jó indokunk a bulizásra

– adott választ a People kérdésére, miért nem ment hozzá soha Tim Robbinshoz. A lagzira már nem kerül sor, a pár ugyanis 23 év után szakított még 2009-ben. Sarandonék az 1988-as Baseball bikák forgatásán ismerkedtek meg, két fiuk született, igazi művészházaspárnak számítottak. Kreatív erejüket a Ments meg, Uram! című 1995-ös filmben eresztették össze a legnagyobb sikerrel: a halálraítélt gyilkos lelkét pátyolgató nővér szerepe ráadásul eddigi egyetlen Oscarját is meghozta Sarandonnak. A díjat fél Hollywood mellett elsősorban Robbinsnak köszönte meg, aki egyébként írta és rendezte is a filmet.

Nem érdekel, hogy férfi-e vagy nő. Nyitott vagyok minden korra, bőrszínre, ez számomra csak részletkérdés

– válaszolta a Divorced Not Dead podcast egyik adásában, amikor azt kérdezték tőle, mit keres egy férfiban. Egyetlen dolgot azért fontosnak tart így a járvány idején (az interjú 2021 márciusában készült): legyen beoltva. A színésznőt gyakran kérdezték arról, miért randizik jellemzően fiatalabb férfiakkal – Robbins tizenhárom évvel volt fiatalabb nála, 2010 és 2015 között pedig egy nála 31 évvel fiatalabb férfival, Jonathan Bricklinnel volt együtt – jellegzetes stílusában azt válaszolta erre, hogy azért, mert ők kíváncsiak és óvatlanok. Kora ellenére nem adta fel a reményt, hogy újra szerelmes legyen, de – saját szavai alapján – már egy társsal is beérné, akivel új kalandokra indulhat.

Először a megfelelő kérdéseket kéne feltennünk, majd kitalálni rájuk a megoldást. Úgy vélem, hogy még nem fogalmazódott meg bennünk a megfelelő kérdés. Szerintem még mindig azt próbáljuk kitalálni, ki a valódi ellenség

– nyilatkozta az Edinburgh-i Nemzetközi Fesztiválon 2013-ban Robbins oldalán az iraki megszállásról. Sarandon a 2001-es terrortámadásokat követően gyakran fogalmazott meg éles kritikát George Bush-sal szemben, ellenzi az erőszakot és a hadsereg bevetését ilyen kérdésekben. Háborúellenes nézeteit már tinédzserként sem rejtette véka alá, csak akkor épp a vietnámi háború ellen tiltakozott. Lelkes szószólója az amerikai baloldalnak, Hillary Clinton ellen viszont valóságos hadjáratot indított – ekkor hangzott el ikonikus mondata is, miszerint „nem a vaginámmal szavazok.” Humanitárius munkája miatt 1999 óta a UNICEF-nagykövete, bár azzal nagy port kavart, amikor 2015-ben lenácizta Benedek pápát.

Olyan jó volna, ha nem lenne ilyen nagy dolog az, amikor egy nő jó munkát végez.

Bár Sarandon, aki a Thelma és Louise Louise-jaként igazi feminista ikonná vált, évtizedek óta a női jogok határozott szószólója, nem tartja magát feministának, mivel túl elidegenítőnek és stigmatizáltnak gondolja a kifejezést, amely mögött sokan csak sivalkodó nőket látnak, akik az egyenlő fizetés miatt cirkuszolnak. Sokkal inkább helyénvalónak tartja magára nézve a humanista kifejezést, élete kifejezetten nagy szeletét szenteli annak, hogy minél több platformon támogatja az általa fontosnak tartott ügyeket: ítélte már el egy dokumentumfilmben azt, ahogy Hollywood a homoszexualitás bemutatását kezeli (The Celluloid Closet), és számtalan tüntetésen áll ott az első sorban vállalva a bilincset is – ahogyan tették azt 2017-ben, amikor a Trump-féle szeparációs törvény ellen tüntetett.

Odaállítottam a turkálóból szerzett ruháimban és a saját magam által megcsinált hajammal, sminkemmel. Olyan idők voltak azok, amikor nagyobb teret kapott az excentrikus individualizmus

– nyilatkozta első cannes-i szerepléséről a hetvenes évek végén, amely nem mellesleg a fesztiváltörténet leglazább cannes-i fotóját is eredményezte, amin fehér nadrágban, sportcipőben és egy szál zakóban ücsörög egy erkélyen – teszi mindezt egy olyan eseményen, ahol néhány éve a filmeknél lassan nagyobb hírverést kap az, ki milyen szettben gálázik a vörös szőnyegen. A színésznő a Vogue-nak elmondta, hogy ő is látja az óriási változást. Úgy véli, hogy Cannes ma már egyben az év egyik legfontosabb divateseménye, ahol kiveszőben vannak az igazi egyéniségek, az asztalon táncolás és a félmeztelenül fényképezkedő nők. Az ominózus fotóról annyit árult el, hogy 1978-ban készült az egyik fényűző szálloda erkélyén, a zakót pedig az egyik pincértől kunyerálta el. Az továbbra is rejtély, miért volt alatta meztelen.

A titok szerintem annyi, hogy maradj elkötelezett, kíváncsi, érezd jól magad. És ne dohányozz. Emellett maradj hidratált, és ne nagyon csinálj túl extrém dolgokat

– magyarázta szintén a Vogue-nak a Sarandon-receptet, azt, hogyan van még mindig olyan fiatalos kisugárzása, amelyet sok harmincas is irigyelhet. A színésznő, akit természetes szépsége miatt a L’Oreal is nagykövetének választott, nem aggódja túl az öregedést, méltósággal viseli, igaz, bevallotta, hogy nagyban édesanyjától örökölt génjeinek köszönheti, hogy különösebb erőfeszítés nélkül is csodálatosan néz ki hetven fölött.