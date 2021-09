Patti Smith Budapesten lép fel októberben

Patti Smith-koncert lesz október 13-án a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében az első ízben megszervezett Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében, adta hírül az MTI. A 74 éves amerikai énekes-dalszerző a poptörténelem egyik legfontosabb női előadója, emellett író, költő, képzőművész, aki nem fél szót emelni a társadalmi igazságtalanságok és problémák láttán. A punk keresztanyjaként is emlegetett legendás amerikai előadó első magyarországi koncertjét 1998-ban adta a Sziget fesztiválon.

Első lemeze, az 1975-ben megjelent Horses az egyik legfontosabb album a korszakban, melyben az akár önálló versként is helytálló dalszövegeket pedig zsigeri tehetséggel ötvözte a minimalistán egyszerű hangszereléssel. „Patti Smith megmutatta, mennyi rock and roll van a költészetben, és mennyi költészet van a rock and rollban. Patti Smith egy Rimbaud, Marshall erősítővel” – mondta XVI. Károly Gusztáv svéd király, amikor 2011 augusztusában átadta neki a svéd Polar Zenei Díjat.

A Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjáról és eseményeiről itt találhatók további információk.