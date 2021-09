Remake készül a Több mint testőrből

Színészekről egyelőre nincs hír, de Rihanna biztos nem lesz benne.

Nagyon úgy fest, hogy tényleg megvalósul a Több mint testőr-remake, a Variety értesülései szerint ugyanis a Warner Bros már le is szerződtetett egy forgatókönyvírót a projekthez, ráadásul nem is akármilyet. Matthew López jelenleg komoly Tony-esélyes a The Inheritance című darabjával, amelyet először a londoni Young Vic színházban, majd a New York-i Broadway-en játszottak nagy sikerrel.

A készülő remake az 1992-es filmet veszi majd alapul, ahol Whitney Houston és Kevin Costner párosa ríkatta meg a nézőket komoly anyagi sikerek mellett. Világszerte több mint 400 millió dollárt termelt, a film leghíresebb dala, az I Will Always Love You pedig minden idők egyik legnagyobb példányszámban eladott kislemeze lett.

A film útját Lawrence Kasdan, Dan Lin és Jonathan Eirich producerek egyengetik, közülük Kasdan már az 1992-es változat elkészítésében is részt vett íróként és producerként. A projekt egyébként már több mint egy évtizede napirendre került, 2011-ben már arról is érkeztek hírek, hogy Rihanna és Josh Hartnett bújik majd a főszereplő páros bőrébe, amelyet aztán az énekesnő határozottan cáfolt. Jelenleg a szereplőgárdáról még nincs hír, ám a lap két esélyes párost is megemlít: Chris Hemsworth-t és Tessa Thompsont, illetve Channing Tatumot és Cardi B-t.