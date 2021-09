Elkapta a koronavírust Joe Rogan, a legnépszerűbb podcast-házigazda

Sajátos módon kezeli magát.

Covid-19-fertőzéssel diagnosztizálták Joe Rogant, a világ egyik legnépszerűbb és legnagyobb befolyással bíró podcast-házigazdája, akinek műsorát hétről hétre milliók hallgatják, és a Spotify tavaly szerződtette le magához – az üzletről pontos összeget nem tudni, de a becslések szerint több mint 100 millió dollárt ért meg a streamingóriásnak. Rogan a saját instagramján jelentette be a hírt egy videóban, ahol elmondta, hogy elég elgyötörten érezte magát, és éjszaka komoly láza is volt. Karanténba vonult, jelenleg családjával sem érintkezik.

A humoristából lett műsorvezető többször került támadások kereszttüzébe, pár hónapja például azon háborodtak fel sokan, hogy podcastjében arról beszélt: egy egészséges 21 évesnek ő azt tanácsolná, hogy ne oltassa be magát koronavírus ellen. Később azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy ő nem oltásellenes, és ő is regisztrált a Johnson and Johnson vakcinájára, mielőtt felfüggesztették annak beadását. Rogan azt nem árulta el, hogy végül kapott-e bármilyen oltást, mielőtt megbetegedett, arra viszont kitért, hogy a diagnózisa után többek között Ivermectin is kezelte magát. Ez a féreghajtó bizonyos körökben népszerű, terjed róla, hogy hatékony a koronavírus ellen, ám az amerikai gyógyszerfelügyelet és a magyar szakemberek is óva intettek a használatától.