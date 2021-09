Coppola százmillió dollárt se sajnálna, hogy leforgassa álomfilmjét

Francis Ford Coppola úgy döntött, kerül, amibe kerül, negyven év után végre megvalósítja álomprojektjét. A Megalopolis című filmtervét már régóta dédelgeti, most azonban nem vár tovább, és akár saját pénzéből is leforgatná.

A Megalopolis történetét A keresztapa-trilógia Oscar-díjas rendezője már a nyolcvanas években megírta, ám más projektjei miatt mindig mellékvágányra került. A film a 2000-es évek elején került a legközelebb a megvalósításhoz, ám a szeptember 11-i terrortámadás miatt ismét leálltak az előkészületek. A rendező azonban most a Deadline-nak azt nyilatkozta: megcsinálja a filmet, ha kell, a saját pénzéből. A rendező jelenleg több befektetővel tárgyal, ám végső esetben a saját pénzével pótolja ki majd a költségvetést. Ha valóban így lesz, mélyen a zsebébe kell nyúlnia, mivel 100-120 millió dollár körüli összegre teszi a film költségeit. Ezt azonban szeretné elkerülni, elsősorban azért, mert úgy véli, akkor nagyon komplikálttá válna számára a projekt.

A nagy hír az, hogy még mindig ugyanaz vagyok, aki húsz vagy negyven évvel ezelőtt voltam. Még mindig meg akarom csinálni az álomfilmemet, még akkor is, ha a saját pénzemet kell beleölnöm, képes lennék akár százmillió dollárt is beletenni, ha kéne. Nem akarom egyébként, de ha kell, megteszem.

A rendező elszántságát tükrözi, hogy már a főszerepekről is több színésszel tárgyal, a jelöltek között nem meglepő módon több Oscar-díjas is van. Szóba került Oscar Isaac, Forest Whitaker, Cate Blanchett, Jon Voight, Zendaya, Michelle Pfeiffer és Jessica Lange neve is.

A sztártúltengés és a magas költségvetés előrevetíti, hogy a Megalopolis nem épp egy egyszerű kis kamaradráma lesz, sőt, a rendező egyenesen a Ben-Hurhoz hasonlította a filmet. A történet alapjául szolgáló Catilina-féle összeesküvést az ókori Róma helyett a modern kor New Yorkjába helyezi majd, ahol Oscar Isaac Catilinaként csap majd össze a Forest Whitaker által alakított Ciceróval. Coppola abban reménykedik, hogy 2022 őszén már neki is állhatnak a forgatásnak.