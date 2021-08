Ötvennyolc éves korában, otthonában meghalt Sean Lock, tudatta közleményben az őt képviselő ügynökség. A komikus rákos betegséggel küzdött.

Sean Britannia egyik legjobb komikusa volt, határtalan kreativitása, villámgyors észjárása, munkáinak abszurdista zsenialitása a brit komédia egyedi hangjává tette

– áll a közleményben, mely a gyászoló család nyugalmának megőrzésére is felhívta a figyelmet.

Lockot az uitóbbi években elsősorban a 8 Out of 10 Cats című, Jimmy Carr vezette szkeccs-sorozatból ismerték, de íróként ugyanolyan aktív volt, mint szereplőként. 2000-ben a legjobb élő komikus show-nak járó British Comedy Awards-díjat is elnyerte. A BBC úgy tudja, a komikus korábban bőrrákkal küzdött, melyben meggyőződése szerint az az időszak volt a ludas, amikor építkezéseken dolgozott, sokszor a tűző napon. Halálhírére kollégái sora reagáltak visszaemlékezésekkel. Ricky Gervais például generációja egyik legnagyobb hatású komikusának nevezte.