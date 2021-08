Orvosi beavatkozás miatt nem turnézhat a Rolling Stones 80 éves dobosa

A Rolling Stones dobosa, Charlie Watts valószínűleg kihagyja a zenekar közelgő amerikai turnéját, hogy fel tudjon épülni egy nem részletezett orvosi beavatkozásból. A zenész szóvivője szerda este azt mondta, hogy a beavatkozás sikeres volt, de a 80 éves dobosnak időre van szüksége a felépüléshez. A Stones szeptember 26-án egy St Louis-i stadionkoncerttel folytatja a No Filter turnéját.

„A pár hét múlva kezdődő próbákkal együtt ez enyhén szólva is kiábrándító, de azt is mondhatjuk, hogy nem volt előre látható, hogy ez bekövetkezik” – mondta Watts szóvivője egy közleményben. Ebben a dobos elmondta, hogy nem akarja, hogy felépülése tovább késleltesse a turnét, amely több amerikai városba, köztük Dallasba, Atlantába, Los Angelesbe és Las Vegasba is ellátogat.

Most az egyszer az időzítésem egy kicsit rosszul sikerült. Keményen dolgozom azon, hogy teljesen felépüljek, de ma a szakértők tanácsára elfogadtam, hogy ez eltart egy ideig. A rajongók Covid okozta sok szenvedése után tényleg nem szeretném, ha azokat, akiknek jegyük van erre a turnéra, csalódás érné egy újabb halasztás vagy törlés miatt. Ezért megkértem remek barátomat, Steve Jordant, hogy ugorjon be helyettem

– mondta Charlie Watts, aki 2004-ben sikeresen átesett a torokrák elleni kezelésen. Helyettese az a Steve Jordan lesz, aki évek óta együtt játszik Keith Richardsszal, írja a Guardian.