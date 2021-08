Úgy láthatjuk a Led Zeppelin felemelkedését, ahogy még soha

Elkészült az első hivatalos dokumentumfilm a legendás zenekarról.

Kevés zenekar gyakorolt akkora hatást a rockzenére, mint a Led Zeppelin, már csak ezért is jó hír, hogy több mint ötven év után végre valaki csinál róluk egy alapos dokumentumfilmet, különös tekintettel a kezdeti évekre. A díjazott dokumentumfilmes, Bernard MacMahon rendező most jelentette be, hogy befejezte a Becoming Led Zeppelin című nagyszabású filmjét, amelynek készítése során egyrészt soha nem látott hozzáférést kapott az archív anyagokhoz és dokumentumokhoz, másrészt ez lesz az első hivatalosan is elismert dokumentumfilm, amelyben a zenekar még élő tagjai – Jimmy Page, Robert Plant és John Paul Jones – is megszólalnak.

A Becoming Led Zeppelin az a film, amiről mindenki azt gondolta, hogy képtelenség elkészíteni. A zenekar üstökösszerű berobbanása hirtelen volt és tulajdonképpen nem dokumentált. Azonban végre mégis sikerül elmesélni ezt a történetet, ami az elszánt, globális kutatómunkának és hosszú évek munkájának köszönhető, amivel restauráltuk a videó- és hangfelvételeket

– mondta MacMahon, aki azt még nem árulta el, mikor mutatják be a filmet.