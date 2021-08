Homofób megjegyzései miatt rúgtak ki egy fellépőt a Lollapalooza fesztiválról

Törölték a világ egyik legnagyobb zenei fesztiválja, a Lollapalooza programjából DaBaby amerikai rappert. DaBaby vasárnap lépett volna fel a fesztiválon, de a szervezők Twitter-közleményben jelentették be, hogy helyette két másik fellépő ad koncertet. „A Lollapalooza a sokszínűségre, az elfogadásra, a tiszteletre és a szeretetre épült. Ezt szem előtt tartva DaBaby nem lép fel ma este” – írták.

A döntés oka, hogy a rapper egy héttel korábban, chicagói koncertjén két szám között azt kiabálta a közönségnek:

Világítson a telefonjával mindenki, aki nem AIDS-esen vagy HIV-fertőzötten jött ide, vagy más olyan szexuális úton terjedő betegséggel, amitől két-három héten belül meghalsz!

A Variety híre szerint ezek után egyéb kirekesztő megjegyzéseket is tett az AIDS-es betegekre és a melegekre. DaBabytől a hírek hallatán többen is elhatárolódtak, így az egyik számának közreműködője, Dua Lipa, valamint Elton John. Azóta egy másik koncertjét is lemondták, illetve felbontották egy érvényben lévő reklámszerződését.

DaBaby a Twitteren azt írta, tényleg érzéketlenek voltak a megjegyzései, de azokat félre is értelmezték. „Bocsi, hogy én én vagyok” – tette hozzá, de kritikusai szerint ez nem tűnik elég őszinte bocsánatkérésnek.