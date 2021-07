Együtt indultak, egyszerre kezdődnek – a Szerencsekerék több embert érdekel, mint a Házasodna a gazda

Az első hét alapján úgy tűnik, a TV2-nek megérte felélesztenie egykori műsorát.

A TV2 július 19-én hétfőn újra műsorára tűzte a Szerencsekereket, de nem a régi részeket ismétlik, hanem Kasza Tibi vezetésével és Sydney van den Bosch betűforgatásával leheltek újra életet a formátumba. Az RTL Klubon ugyanebben az idősávban a Házasodna a gazda új évadát láthatják a tévénézők, ahol többi között megtudhattuk, Zoli gazda nem igazán tette magasra a lécet a párkeresést illetően. Mivel egyszerre, egyenlő eséllyel indultak és nagyjából ugyanabban az idősávban adják őket a kereskedelmi csatornák, megnéztük, melyiket választották a nézők.

A Nielsen közönségmérési adataiból kiderül, a Szerencsekerék adásait átlagosan 189 ezer, a Házasodna a gazda epizódjait pedig 169 ezer ember nézte a 18-49 éves korosztályban múlt héten – előbbi az éppen akkor tévét nézők 15,4, utóbbi 14,1 százalékát jelenti. Ábránkon a hétköznapok 20:30 és 21:59 közötti félóráit látja, a vonalak pedig azt mutatják, hogy az egyes csatornák (műsorai) hány százalékát húzták be az éppen tévé előtt ülőknek. A grafikon bal felső sarkában korosztályra is szűrhet: a 18-49 év közöttiek mellett megnézheti a 4 év felettiekre vonatkozó adatokat is. A Szerencsekerék 20:40-kor kezdődik és este tíz óra előtt kicsivel ér véget, ami azt jelenti, arra három félórás blokk vonatkozik – ezzel szemben a Házasodna a gazda 20:20-tól 21:40-ig tart, ami két teljes félórás blokkot jelent.

Hétfőn a tévénéző ötven év alatti felnőttek 13,7 százaléka kapcsolta be a Házasodna a gazda első adását, míg a Szerencsekerék nyitóepizódját az elején 11,6 százalék nézte. Kilenc óra után a helyzet megfordult és míg a TV2 5,6 százalékpontot javított (azaz még többen kapcsoltak a csatornára), addig az RTL Klub nézettsége 1,2 százalékpontnyit romlott. Bár utána sokan elkapcsoltak az adóról, a Szerencsekerék végét még így is látta a vizsgált korcsoport közel 15 százaléka, ami magasabb, mint a Házasodna a gazda első harminc percének teljesítménye. A kedd is hasonlóan alakult, szerdán viszont fordulat jött: a gazdás társkeresőre harmadával többen kapcsoltak, mint a pörgetős játékra – ez volt az első nap, hogy egyértelmű győztest lehetett hirdetni a két műsor közül előbbi javára. Csütörtökön a Szerencsekerék dominálta a vonatkozó félórákat, pénteken viszont a szerdai állapot tért vissza: a Házasodna a gazda első perceire negyven százalékkal töben voltak kíváncsiak, mint a Szerencsekerékre.

A teljes lakosságra (4 éves kor felettiekre) szűrve kissé borúsabb a helyzet az RTL Klub számára.

Hétfőn és kedden egyértelműen megnyerte az estéket a TV2 (minden érintett félórában többen nézték, mint az RTL Klubot) – a két műsor megegyező kezdő nézőszámának ellenére ezt követően szerdán 80 ezerrel (összesen 595 ezren), csütörtökön 118 ezerrel (összesen 576 ezren), a hét utolsó munkanapján pedig 42 ezerrel (összesen 518 ezren) nézték többen a Szerencsekereket.

A közönségarányból, illetve a nézőszámból visszaszámolva kiderül, hogy múlt héten jócskán megcsappant a nézők száma a hét előrehaladtával: hétfőn 3,94 millió négy év feletti nézte valamelyik csatornát a több százból, ez az érték péntekre 3,45 millióra apadt – azaz eltűnt félmillió tévénéző az este fél kilenc és tíz óra közötti sávból.