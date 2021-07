Új igazgató érkezik a szexoktató fiú sulijába

Megjött az első trailer a Szexoktatás című Netflix-sorozat harmadik évadához, melyben új arcokat, sőt, új igazgatót is ígérnek az alkotók. Az évadra szeptember 17-ig kell várniuk a rajongóknak.

A sztoriról annyit lehet tudni, hogy a főszereplő Otis, aki az első évad óta nagy átalakuláson ment keresztül, már ami a szexuális életét illeti, az alkalmi szex élményeibe kóstol be, míg édesanyja terhes. Otis iskolájába mindeközben új igazgató érkezik, de a srác többi társával is rendesen zajlik az élet: Aimee felfedezi a feminizmust, Jackson beleszeret valakibe, na meg ott van az a bizonyos elveszett hangüzenet is, amit Otis küldött Mae-nek.