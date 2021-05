Mi a jelentősége az év legnagyobb médiaipari üzletének?

Az önálló cégben egyesülő WarnerMedia és a Discovery célja felvenni a versenyt a Netflixszel és a Disneyvel, és vezető erővé kinőni magát a nemzetközi streamingpiacon. De mit jelent pontosan ez az ügylet a résztvevőkre, illetve a nézőkre nézve?

A hét elején hozták nyilvánosságra az év eddigi legnagyobb médiaipari hírét, miszerint önálló globális szórakoztatóipari és médiavállalatban egyesül a WarnerMedia és a Discovery. Az új cég neve még nem ismert, de a célja már igen: felvenni a versenyt a Netflixszel és a Disney-vel, és vezető erővé kinőni magát a nemzetközi streamingpiacon. De mit jelent pontosan ez az ügylet a résztvevőkre, illetve mindenki másra nézve?

A résztvevők

A WarnerMedia a világ egyik legnagyobb médiavállalata, mindössze két és fél éve vásárolta fel az AT&T amerikai telekommunikációs vállalat, akkor még Time Warner néven. A csomag része az egyik vezető hollywoodi filmstúdió, a Warner Bros., amelynek olyan filmklasszikusokat köszönhet a világ, mint a Casablanca vagy A vágy villamosa, és olyan világsikereket, mint a Harry Potter vagy a Batman filmes franchise-ok; aztán az HBO, valamint olyan további tévék, mint a CNN, a Cartoon Network és az Adult Swim.

Ami pedig a Discoveryt illeti, az elsősorban tudományos és ismeretterjesztő műsoroknak otthont adó Discovery Channel és Animal Planet csatornák mellett otthont ad a főzőműsorokat sugárzó Food Channelnek és az utazóműsorokat adó Travel Channelnek.

Hogyan?

A Financial Times cikke szerint az ötlet a Discovery Inc. vezérigazgatója, David Zaslav fejéből pattant ki, és februárban egy golfozás alkalmával szerette volna ebbe beavatni az AT&T vezérét, John Stankey-t, ám a koronavírus újabb hulláma miatt a golfozás kútba esett, és egy többórás telefonbeszélgetésben tárta végül a terveit Stankey elé, aki nyitott volt az ötletre. A tárgyalásokat sikerült hónapokig teljes titokban tartani, és csak a legszükségesebb résztvevőket beavatni, így mire a sajtó megneszelte a dolgot, addigra már minden lényeges részletet sikerült tisztázni: az új vállalat 71 százaléka az AT&T részvényeseinek, 29 százaléka pedig a Discovery befektetőinek tulajdonában lesz.

Az előrejelzések szerint az új vállalat jövőre mintegy 52 milliárd dollár bevételre számíthat, és ezzel a Disney mögött a második lesz a médiavállalatok között. Az új cég vezetője is David Zaslav lesz, a neve pedig Warner Discovery, Warner Bros. Discovery vagy Warner Discovery Media lehet, de nincs kizárva, hogy valami frappánsabb is eszükbe jut az illetékeseknek addig. Az ügyletet várhatóan 2022 közepén zárják le, ez függ a Discovery részvényeseinek jóváhagyásától és a hatósági engedélyek megszerzésétől.

Miért?

A kulcs egyértelműen az AT&T, Amerika legrégebbi telefoncége azon döntése volt, beleegyezett, hogy leválassza a hollywoodi médiabirodalmat, amelyet csak két és fél éve vásárolt 85 milliárd dollárért. Ezzel a cég nemcsak 43 milliárd dollárral csökkenti az adósságállományát, de le is számol azzal a korábbi tervével, hogy egy kézben tartsa a médiatartalmait és a távközlési üzletágat is. A kommentárok rámutattak arra is, hogy az AT&T azt is belátta, egyedül képtelen lesz versenybe szállni a vezető streamingcégekkel, pláne, hogy elsősorban mégiscsak egy telefoncég, melynek a legfontosabb problémája épp az országos 5G hálózat kiépítése.

Ezzel a húzással az önálló új cég mintegy 20 milliárd dollárt fordíthat majd tartalomgyártásra, többet még annál a 17 milliárd dollárnál is, amelyet a Netflix költött idén erre a célra. És ami még ugyancsak fontos, egy kézbe kerül az HBO Max 44 millió, az egyéb HBO streamingszolgáltatások mintegy 20 millió, illetve a Discovery idén januárban indult streamingszolgáltatásának 15 millió előfizetője, mely még együtt sem közelíti meg a 200 millió fölött járó Netflixet, de az új cég bevételei és vaskos tartalomkatalógusa arra predesztinálják, hogy az évtized közepére ott legyen a vezető streamingcégek között.

Mi várható?

A legfontosabb kérdés, hogy vajon egy márkanév alatt egyesítik-e az összes tartalmat, vagy pedig inkább a Disney útját követik, mely megtartotta a Hulut, az ESPN-t és a Start is önálló brandként, és nem húzott be mindent a Disney alá. Az viszont biztos, hogy az új cég olyan széles választékot mondhat majd magáénak, amilyennel egyik vetélytársa sem rendelkezik: a Warner Bros illetve az HBO, és a kapcsolódó tévék (Adult Swim, Cartoon Network, Cinemax) film- és sorozatválasztéka csak a jéghegy csúcsa lesz, hiszen lesz még piacvezető hírtelevízió (CNN), sport (TNT, TBS), továbbá a Discovery összes ismeretterjesztő és reality tévéműsora, mely sokak szerint a legnagyobb ütőkártya lehet, például a Disney-vel szemben.

David Zaslav azt sem zárta ki, hogy az HBO Max és a Discovery+ egyesülnek egy új streamingszolgáltatásként, de ha nem is, akkor is igen komoly veszélyt jelenthet bármelyik riválisra, és új fejezetet is nyit a streamingháborúban egy olyan cég, amely egyszerre kínálja a Trónok harcát, a Harry Potter-filmeket, a DC képregény franchise-t, az NBA-közvetítéseket, és a legnépszerűbb lakásberendezős vagy házfelújítós realityket.

Külön kérdés, mit hozhat ez az európai, azon belül is a magyar nézőknek. Azzal már korábban több cikkben is foglalkoztunk, hogy a streamingháború nem az egyre inkább telített amerikai piacon fog eldőlni, hanem fontosabbak a nemzetközi piacok és a helyi tartalmak. Az HBO Max viszont egyelőre csak Amerikában hozzáférhető, sőt, néhány nagyon fontos piacot jelentő országban (Egyesült Királyság, Németország és Olaszország) a Sky kábelcsatornával kötött licencszerződés miatt 2025-ig nem is fog elindulni. Ez pedig azt is jelenti, hogy például a történelmi jelentőségű, a mozipremierekkel egy időben az HBO Maxon is vetített idei filmpremierekből is kimarad a világ nagyobbik része. Zaslav azonban hangsúlyozta, hogy a hosszú távú célja 400 millió előfizető, melynek túlnyomó részét Amerikán kívül kellene begyűjtenie az új cégnek, amely azonban számít a Discovery erős európai beágyazottságára.

Ugyancsak kérdéses még Jason Kilar, a WarnerMedia jelenlegi vezetőjének jövője, ugyanis a Financial Times cikke azt valószínűsíti, nincs jövője az új cégnél. Kilar fontos szerepet játszott abban, hogy Az Igazság Ligája Zach Snyder-féle eredeti verziója végül elkészülhessen és a nézők elé kerülhessen, nélküle pedig nem valószínű, hogy egyéb Snyder-filmek (például Az Igazság Ligája második része) is követik a példáját.

És ami a többieket illeti, a Quartz szerint a Warner–Discovery házasság előrevetíti, hogy több hasonló egyesülés is várható a jövőben a szórakoztatóiparban. Ugyancsak ezen a héten került a hírekbe, hogy az Amazon megvenné az MGM filmstúdiót, amely többek között a James Bond franchise-t is magáénak mondhatja. Iparági források szerint összeállhat az NBCUniversal és a ViacomCBS is: mindkettőnek van streamingszolgáltatása (a Peacock illetve a Paramount+), és nyilván erősítené egymást a két kínálat, ha valamilyen formában egyesítenék őket. Ha pedig ez a körforgás beindul, akkor a kisebb, még független médiavállalatok jövője is ez lehet, mint amilyen a Lionsgate filmstúdió, az AMC Networks vagy a Sony. A Guardiannek nyilatkozó elemző, Ed Moya viszont az egész jelenség negatív oldalára is rávilágított: