Havi 1,3 millió forintot keresnek az SZFE új kuratóriumának tagjai

A Demokratikus Koalíció megszerezte a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi tagjainak díjazásáról szóló adatokat – jelentette be a párt ferencvárosi és józsefvárosi országgyűlési képviselőjelöltje. Manhalter Dániel csütörtöki, online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az SZFE kuratóriumában „is a fideszes kegyenceket tartják ki közpénzből”. Hozzátette, Oláh Lajos DK-s parlamenti képviselő közérdekű adatigénylést nyújtott be az adatokért, de a kérést az illetékesek nem teljesítették a megadott határidőre. A politikus elmondta, az ügyben pert is indítottak, az intézmény azonban még a bíróság döntése előtt kiadta a papírokat.

Eszerint Vidnyánszky Attila kuratórumi elnök, valamint Világi Oszkár, Rátóti Zoltán, Lajos Tamás László és Bacsa György kuratóriumi tagok havi 1,3 millió forintot kapnak, míg Windisch László felügyelőbizottsági elnök havi 780 ezer, Nemcsák Károly és Szapáry György felügyelőbizottsági tag pedig havi 650 ezer forintot kap; szintén havi 650 ezer jár a vagyonellenőrként dolgozó Martonyi Zoltán jogásznak

– ismertette Manhalter Dániel sajtótájékoztatóját az MTI.

Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját 2020. július 31-én nevezte meg a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának elnökeként az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a további kuratóriumi tagokkal együtt.