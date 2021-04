A testképzavaros tini, akiből Hollywood legszexibb nője, majd szépségguru lett

Ma ünnepli 40. születésnapját Jessica Alba, akit, bár Hollywood egyik legismertebb sztárja volt, jó pár éve nem látunk a filmvásznon. A pályáját viszonylag fiatalon kezdő Alba döntése tudatos volt, úgy érezte, a forgatások a gyerekeivel és családjával eltöltött időből vennének el nem keveset. Persze, azóta sem tétlenkedik, a világ egyik legszebb nőjének többször is kikiáltott Alba mára szépségguruvá és céltudatos üzletemberré avanzsált, és – valljuk be – talán ez még jobban áll neki, mint a színészet.

Ha manapság megnézünk egy interjút Jessica Albával, egy magabiztos és céltudatos vállalkozó képe rajzolódik ki előttünk. Bár néhány évvel ezelőtt még ő volt a hollywoodi filmek „jónője”, a sztárság, legalábbis a filmezés a múlté, Alba sikeres üzletasszonnyá avanzsált, és köszöni szépen, jól van, nem hiányzik neki a nagyvászon. Hogy ilyen könnyen lemond a filmezésről, talán még maga sem gondolta volna, Alba ugyanis gyerekkorától kezdve színész akart lenni. Nem is annyira a szereplés, mintsem az olykor fojtogató családi légkörből való kitörési vágy hajtotta.

Ha manapság megnézünk egy interjút vele, szinte biztos, hogy szó esik benne az egészséges életmódról. Ez Albánál egy nagyon tudatos döntés eredménye, kislánykorát ugyanis végigbetegeskedte. Előfordult, hogy egy éven belül négy-öt tüdőgyulladása volt, kétszer összeomlott a tüdeje, manduláin cisztákat találtak, ezek mellett pedig folyamatos asztmával is küzdött. Betegségei miatt rengeteg időt töltött kórházban, mely nemcsak fizikálisan, de mentálisan is nagyon rosszul hatott rá, hiszen kortársaitól is elszigetelődött. Elmondása szerint utóbbiban nagy szerepet játszott, hogy gyakran költöztek családjával. Ha mégis bejárt az iskolába, akkor sem találta igazán a helyét, osztálytársai sokat csúfolták kinézete miatt. Alba többször is beszélt testképzavaráról a későbbiekben, hogy egészen gyermekei megszületéséig képtelen volt elfogadnia magát.

Teste takargatása és szemérmessége a színész szerint azonban vallásos neveltetéséből is származhatott. Vallásos keresztény családja szigorú szabályok szerint nevelte, melyek között szerepelt a házasság előtti fizikai intimitás tilalma. Bár Alba visszafogottan öltözködött, így sem kerülte el a gyakran idősebb férfiak figyelmét, már kamaszkorában sem. Nem szerette a figyelmet, mely kényelmetlen érzéséről beavatta az ifjúsági lelkészt is, aki aztán megjegyzést tett Alba kihívó öltözködésére. Albát kényelmetlenül érintette az eset, mivel egy pillanatig sem érezte úgy, hogy valóban provokatívan öltözködne, így egyre öntudatosabbá vált a testét és kinézetét illetően.

A kitörés nem olyan zökkenőmentes

Alba öntudatossága a testén túl minden másra is kiterjedt. Egészen fiatalon döntötte el, ő bizony színésznő lesz, anyját pedig rábírta, hogy vigye el színészi versenyre Beverly Hillsbe, melynek győztese ingyenes színészi foglalkozásokra volt jogosult. A 11 éves Alba megnyerte a versenyt, ami pedig ezután történt, őt és családját is megdöbbentette. Mindössze kilenc hónappal a színészi órák megkezdése után Albát leszerződtette egy tehetségkutató ügynök, nem sokkal később pedig leforgathatta első filmjét, az 1994-es Seholsincs csapatot.

Úgy tűnt, zökkenőmentesen, sőt sikeresen elindult Alba karrierje, a színészet mellett több alkalommal modellkedett is. Tizenöt éves volt, amikor a fiatal lány egy meglehetősen titokzatos bűncselekmény célpontjává vált. Ekkor kapott szerepet a Flipper legújabb kalandjai című sorozatban, mely az első nagy szerepe volt egy televíziós műsorban. Albát a forgatás alatt azonban egy ismeretlen számról zaklatni kezdte valaki. A lány ezt ártalmatlannak gondolta, mígnem egy nap elrabolták a forgatásról. A kamaszlányra végül a hatóságok találtak rá, megkötözve egy autó csomagtartójában. A titokzatos emberrablás körülményeire máig nem derült fény, de a lány látszólag nagyobb lelki megrázkódtatás nélkül tette túl magát rajta.

Karrierje meredeken ívelt felfelé, a vallásos családi szellemben nevelt, sokat betegeskedő, szelíd lányból pedig az életet egyre jobban élvező, fiatal nő lett. Folyamatosan bulizott és randizott, végül egy biszexuális táncossal esett szerelembe, akivel hetente négyszer, egy bárban találkozgatott. Vallásos barátai nem helyeselték kapcsolatukat, Alba azonban egyre jobban eltávolodni látszott az általuk és családja által képviselt vallási nézetektől. Végül ez a tapasztalat arra késztette, hogy véglegesen megkérdőjelezze vallási meggyőződését és mindazt, amit gyermekként tanítottak neki:

Nagyon szerelmes voltam belé, és azt gondoltam, nincs olyan, hogy ez a fickó a pokolba kerül

– mondta egy korábbi interjúban.

Ez a tapasztalat Albát „világibb” életút felé vezette, mindeközben szakmájában is egyre nagyobb sikereket ért el. Az áttörést a Dark Angel című sci-fi sorozat főszerepe jelentette számára, melyet nem sokkal később újabb mérföldkő, a Honey és a Fantasztikus Négyes női főszerepe követett. Utóbbi különösen emlékezetes Alba számára, hiszen itt ismerte meg férjét, Cash Warrent, aki produkciós asszisztensként vett részt a filmben.

A testképzavartól a szépségguruságig

Alba egész pályáját fura ambivalencia jellemzi a tekintetben, hogy, bár gyermekei megszületéséig folyamatosan küzdött saját teste kinézetével, addig mások nem tudtak betelni „jónőségével”. Nemcsak filmszerepeiben látjuk sokszor a gyönyörű csábító karakterében, a különböző magazinok több alkalommal is megemlítették a nevét a világ legszebb vagy legszexibb nőit felsoroló listákon. Alba ennek szöges ellentétét élte meg, gyerekkorában folyamatos gúnyolódások célpontja volt kinézete miatt.

Sok lánynak van étkezési zavara, nekem is volt. A megszállottja lettem. Soha nem láttam magam gyönyörű nőnek, és soha nem is használtam arra, hogy előrébb jussak a szakmában

– nyilatkozta korábban.

Alba, bevallása szerint, gyerekei születése után teljesedett ki. Több interjúban is beszélt arról, hogy hosszú út vezetett odáig, míg megelégedett magával és csak a szülés után szerette meg a testét.

Sokkal kritikusabb voltam a testemmel szemben, amikor az valószínűleg jóval jobban nézett ki. Például, miért nem viseltem soha farmer rövidnadrágot? Teljes őrültség. Olyan sovány voltam! Nem volt narancsbőröm… Mit hittem?! Sokkal inkább hajlandó voltam rövid szoknyát viselni, miután megszülettek a gyerekeim. Soha nem viseltem előtte. Soha. Most sokkal magabiztosabb vagyok a bőrömben – mert kit érdekel? Annyi időnk megy el olyan dolgokra, amik valójában nem számítanak nagyon

– fogalmazott egy interjúban 2017-ben.

Alba néhány évvel ezelőtt visszavonult a filmezéstől, hogy több időt tölthessen együtt gyerekeivel. Viszonylag könnyen lemondott a színészetről, ez talán annak is köszönhető, hogy nem a semmibe ugrott fejest, hanem teljes figyelmét 2011-ben alapított márkájának, az Honest Companynak kívánta szentelni családja mellett. A szépségápolási cikkeket készítő vállalat mára nagy birodalommá nőtte ki magát, 2016-ban 250 millió dolláros bevételt ért el, majd a következő évben ezt is megduplázta, ma pedig ez az összeg meghaladja már az egymilliárd dollárt is.

Alba nemcsak a nevét adja a márkához, részt vesz a különböző szépségápolási termékek hozzávalóinak összeállításában, melyek kiválasztásánál elsődleges szempont a káros vegyszerek mellőzése. Alba, profi üzletemberként, a koronavírus-járvány alatt indított YouTube-csatonáján reklámozza termékeit, de legalább jó tudni, hogy ha csak részben, de valóban ezeket használja ő is. Alba a legnagyobb kockázatként az életében az Honest Company elindítását tartja:

Bemutatni az Honestet a potenciális befektetők előtt az egyik legnagyobb kihívás, amellyel szembesültem, de még az elutasítás ellenére is folyamatosan motivált az a vágyam, hogy létrehozzam ezt a céget. Senkinek nem volt semmilyen elvárása felém az üzleti életben, és ez még bátrabbá tett. Több nagy összeomlásom volt a cégalapítás előtt. Sok akadályba üzköztem, meg kellett találnom a megfelelő üzleti partnereket, időt és pénzt költeni a vállalkozás különböző dolgaira, amelyek nem valósultak meg. Körülbelül négy évig tartott a küzdelem, mire sikerült megtalálni a megfelelő üzleti partnereket, hogy elindítsam a céget. Utólag azt gondolom, hogy minden lecke, melyet ezekben az években megtanultam, egy lépéssel közelebb vitt az Honest valóra váltásához. Minden kihívással lehetőség nyílik a növekedésre és a tanulásra

– mondta, és ki tudja, mi lenne számára nagyobb kihívás: az üzlet bővítése vagy visszatérni a színészetbe. Egyszer talán erre a kérdésre is választ kapunk.