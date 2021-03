Saját magát alakítja David Hasselhoff egy német sorozatban

David Hasselhoff David Hasselhoff szerepében lesz majd látható a Ze Network címmel készülő német sorozatban, melynek műfaját fekete komédiaként határozta meg a Hollywood Reporter. A sorozatbeli Hasselhoff egy színdarabban szerepel majd, mely egykori hidegháborús bérgyilkosok nemzetközi konspirációjának középpontjába kerül. Szerepelni fog még a sorozatban Henry Hübchen is, aki ugyancsak magát alakítja, azaz egy volt NDK-beli színészt, akiről azonban kiderül, hogy nemzetközi kém is lehet egyben.

A Ze Networköt Christian Alvart rendezi, aki korábban a Dogs of Berlin és a Sløborn című sorozatokat is jegyezte, és az amerikai CBS Studios első nemzetközi projektje lesz, a stúdió ugyanis a Netflix mintájára megpróbál betörni a nemzetközi piacra is. A sorozat először az RTL csoport német streaming platformján, a TV Now-on lesz majd látható.