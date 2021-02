Film készül a titokban megkeresztelt és szüleitől elrabolt zsidó gyermekről

Már Spielberg is fel akarta egyszer dolgozni a történetet.

Marco Bellocchio olasz filmrendező filmet forgat Edgardo Mortara 19. századi zsidó gyermekről, akit titokban megkereszteltek és elszakítottak a családjától, hogy keresztényként nőjön fel – írja az MTI.

Az „elrabolt” fiú valós történetét már Steven Spielberg is meg akarta filmesíteni, de a rendező nem talált megfelelő gyermekszínészt a főszerepre, és végül ejtette a tervet. A The Kidnapping Of Edgardo Mortara (Edgardo Mortara elrablása) című produkció forgatása a tervek szerint 2017 elején kezdődött volna a Pulitzer-díjas David Kertzner azonos című könyve alapján.

Kertzner 1997-ben kiadott könyve egy bolognai zsidó fiú történetét idézi fel 1858-ból, akit a család egy katolikus háztartási alkalmozottja titokban megkeresztelt, majd a pápai hatóságok a fiú katolikus vallására hivatkoziva elvették a szülőktől a gyermeket.

A katolikus nevelőintézetben felnőtt Edgardo Mortara később pap és pártfogója, IX. Piusz pápa boldoggá avatásának támogatója lett. IX Piusz 2000-ben történt kanonizálását az egyházfő állítólagos antiszemitizmusa mellett egyebek közt a Mortara-ügyben játszott szerepe miatt ellenezték egyes zsidó és katolikus szervezetek, személyiségek.

A fiukért küzdő szülők harca egy nagyobb politikai játszma részévé vált, amelyben a pápasággal a demokráciáért és Itália egyesítésért küzdők álltak szemben. A Variety értesülése szerint Marco Bellocchio korabeli dokumentumok alapján forgatja a filmet, amelynek a La conversione (Az áttérés) címet adta. A forgatást jövőre kezdik Bolognában, Rómában és más európai városokban, a projektben részt vesz az olasz köztévé filmgyártó cége, a RAI Cinema is.

Kiemelt képünkön Marco Bellocchio látható.