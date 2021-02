Megvan Scorsese új, sorozatgyilkosos filmjének főszereplője

Robert De Niro és Leonardo DiCaprio után Jesse Plemons csatlakozott a szereplőgárdához.

Ahogy azt mi is megírtuk a napokban, Martin Scorsese nagyon aggódik a filmművészetért, amit szerinte a streamingszolgáltatók és algoritmusok egyeduralma fenyeget.

Ennek ellenére ő is tisztában van vele, hogy jelenleg épp ezek a terjeszkedő platformok adják a legnagyobb kreatív lehetőséget a filmeseknek, őt magát is beleértve, aki előző filmjére, a nagyszabású, de nem túl jól sikerült Az írre, csak a Netflixtől kapott pénzt, a mostanit pedig az Apple számára forgatja. A Killers of the Flower Moon szereplőgárdája eddig is erős volt: Scorsese két eddigi múzsája, Robert De Niro és Leonardo DiCaprio játszanak benne. Most azonban kiderült, hogy a főszereplő Jesse Plemons lesz, aki Az írben még csak egy mellékszerepet kapott. Plemonst ismerhetjük a Fargo második évadából, A Pentagon titkaiból, a Breaking Badből, vagy a tavalyi év lagzavarbaejtőbb filmjéből, A befejezésen gondolkodomból is.

A Killers of the Flower Moonban egy Tom White nevű FBI-os nyomozót alakít majd, aki egy oklahomai sorozatgyilkos nyomába ered. A film alapjául David Grann bestsellere szolgál, amelyben valós bűnügyeket dolgoz fel. Az 1920-as években Amerika leggazdagabb emberei közé tartoztak az Oklahomában élő Osage indiánok, miután kiderült, hogy földjeik alatt hatalmas olajmezők húzódnak. Gazdagságukért azonban hatalmas árat fizettek: sorra gyilkolták meg őket. Az őslakos Mollie Brukhart testvére, Anna meggyilkolása ügyében az FBI indított vizsgálatot, ez lett a szövetségi nyomozóiroda első nyomozása, melyet sorozatgyilkosság ügyében folytatott.