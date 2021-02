A törzsvendégek által megmentett kocsma története példát mutat emberségből

A Kifli és Kocsma nevű hűvösvölgyi kocsma felemelő történetét jó eséllyel már ön is látta szembejönni a Facebookon: már több mint háromszázan osztották meg a posztot, melyben a kocsma tulajdonosai leírták törzsvendégeik meseszerű mentőakcióját. A Kifli és Kocsma, mint a legtöbb hasonló vendéglátóhely, a kijárási korlátozások bevezetése óta zárva tart, és, mint írják, hiába állt munkába a tulajdonos házaspár mindkét tagja, hogy eltartsák magukat és életben tartsák a helyet a kényszerű zárvatartás idején is, a napokban már felmerült, hogy be kell zárniuk. Ekkor jött a tündérmesei fordulat: pár napja egy este becsengettek, az ajtóban egy bukósisakos futár volt, és egy csomagot hozott a Kifli és Kocsma törzsvendégeitől. A csomagban némi közéleti geggel egy nokiás doboz volt, benne pedig mindaz a borravaló, amit a törzsvendégek, mint azt a dobozhoz mellékelt levélben írták, úgyis a kocsmában hagytak volna az elmúlt hónapokban.

Egy nagyon fontos dolgot azonban tudnotok kell: ezt a kis bukósisakos emberkét akkor küldtétek, amikor pont lebuktunk a víz alá, minden egyéb munkánk és erőfeszítésünk ellenére. Mivel a vendégeinkről nem adunk ki információt, nem is köszönjük meg nektek név szerint, de bárkik is bujkáltok a bukósisakos emberke mögött, tudjátok meg, hogy most pont megmentettetek minket, most pont visszaadtátok az életbe vetett hitünket és biztos, hogy ez a csehó ki fog nyitni

– írják a posztban, mely alatt meghatott kommentek sora beszél az emberségbe vetett hit visszakapásáról.

Hasonló szolidaritási akciókkal tele van az elmúlt néhány hónap, többek között a Cirko-Gejzírt is elkötelezett törzsközönsége mentette meg bérletvásárlással és támogatásokkal.