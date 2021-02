Rejtélyes bűnügyekről és emberi történetekről is szól majd a február

Bár a havi sorozatajánlónk általában a fikciós sorozatok jegyében készül, ebben a hónapban olyan kevés új évad készül, hogy néhány dokumentumsorozatot is bemutatunk. Annak, hogy most kevés az új bemutató, vélhetően nincs különösebb oka, egyszerűen így osztották be a bemutatókat, tavasszal pedig jönnek majd az igazi nagyágyúk. Így is lesz azért néhány figyelemre méltó premier februárban, de talán még maradt a januári újdonságokból is olyan, amit nem sikerült megnézni.

A hölgy és az autó, HBO GO

Február 1.

Jay és a színészként ismertebb öccse, Mark Duplass dokumentumsorozata egy 1970-es évekbeli, merész autós csalás történetét tárja fel: Elizabeth Carmichael azzal vált híressé, hogy az 1970-es évek gázválsága idején üzemanyag-takarékos háromkerekű járművet dobott piacra. Ahogy megnyerte üzleti ötletének a nagy autógyártókat és befektetőket, egy titokzatos, sok szálon futó rejtély kezdett körülötte kibontakozni, ezt meséli el a sorozat, mely voltaképpen egy csalás története.

Firefly Lane – A Szentjánosbogár lányok, Netflix

Február 3.

Maggie Friedman, akinek legutóbbi sorozata a Született boszorkányok volt, most egy új drámasorozattal jelentkezik, mely Kristin Hannah regényén alapul (érdekesség, hogy az írónő Fülemüle című regényének filmváltozata is idén kerül a mozikba). A Katherine Heigl és Sarah Chalke főszereplésével érkező tíz részes sorozat egy több évtizedes barátságot mutat be két nő között.

Láthatatlan város, Netflix

Február 5.

Ebben a brazil fantasy sorozatban egy férfi egy családi tragédia után döbben rá, hogy mitikus lények vannak köztünk, akiknek ráadásul a tragédiához is közük lehetett.

Életjelek. Egy igazi emberi történet, HBO GO

Február 7.

Ez a spanyol dokumentumfilm-sorozat a Parc Taulí nevű kórházban játszódik, a katalóniai Sabadell városában, és a Covid-19 vírusban megbetegedett emberek és az őket ápoló személyzet tapasztalatait mutatja be a legkritikusabb hónapokban, megrázó emberi történetek egész sorát ígérve.

Tetthely: A Cecil Hotel, Netflix

Február 10.

Egy újabb true crime dokumentumsorozat Elisa Lam 2013-as titokzatos eltűnése és meggyilkolása ügyében nyomoz, és a korábban Ted Bundyról dokumentumsorozatot és játékfilmet is rendező Joe Berlinger készítette.

Gyilkosság Manscheidben, Netflix

Február 11.

Nem tévedés, egy luxemburgi krimisorozat debütál a Netflixen! Az eredeti nyelven Capitani című sorozatot két éve mutatták be a hazájában: Capitani felügyelő egy faluban meggyilkolt tizenöt éves lány esetében nyomoz, akkora sikerrel, hogy az idén már egy második évad is készül majd.

A bokszutca személyzete, Netflix

Február 15.

A Kevin James főszereplésével érkező vígjátéksorozat egy NASCAR autóversenyző csapatról szól, melynek tulajdonosa a lányának adja át a csapat vezetését, és ebből számos galiba adódik.

Ne higgy a szemének!, Netflix

Február 17.

Steve Lightfoot (A Megtorló, Hannibal) legújabb thriller sorozata Sarah Pinborough azonos című regényén alapul (angolul Behind Her Eyes), és a főhőse egy egyedülálló anya, Louise (Simona Brown) aki a főnökével és annak feleségével (Eve Hewson, a borítóképen) keveredik szerelmi háromszögbe, ám a cselekmény sötét fordulatot vesz.

Európa a jövőben, Netflix

Február 19.

Egy globális katasztrófa miatt Európa egymással vetélkedő törzsekre szakad szét, amikor 2074-ben három testvér színre lép, és megváltoztatja a történelem menetét. A disztópikus német sci-fi sorozat hat részes, és többek között látható benne a Darkban is fontos szerepet alakító Oliver Masucci.

For all Mankind 2., Apple TV+

Február 19.

Ronald D. Moore alternatív történelmi sci-fi sorozatában a szovjetek az amerikaiak előtt értek a Holdra, és ezzel egész más irányt vesz az űrverseny. A második évad 1983-ban veszi fel újra a fonalat, amikor már Reagan az elnök, a tét pedig még sokkal nagyobb, mint az első évadban.

Ginny & Georgia, Netflix

Február 24.

Ebben a romantikus drámasorozatban a 15 éves Ginny (Antonia Gentry) sok szempontból érettebb, mint a mindössze kétszer annyi idős, őt egyedül nevelő édesanyja (Brianne Howey), és új városba költöznek, ahol semmi sem pont úgy alakul, ahogy azt eltervezték. Vajon véletlen, hogy már a trailerben utalnak a Gilmore Girlsre?

Fehér hó 4., HBO GO

Február 25.

A crack terjedését bemutató, a nyolcvanas években játszódó krimisorozat a negyedik évadához érkezik, melyben Franklin megpróbálja visszaszerezni az uralmat az üzlet fölött, és megakadályozni a kibontakozó bandaháborúkat, de ebből csak egy igazi háború lesz Los Angeles utcáin.