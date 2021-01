Saját hallgatóit alázza az SZFE új vezetése egy Facebook-on megosztott poszttal

A magyar felsőoktatásban aligha volt példa, hogy egy intézmény a saját hallgatóit becsmérlő anyagot osztott volna meg saját közösségi oldalán: a Vidnyánszky Attila fémjelezte új SZFE-vezetésnek azonban most sikerült.

A felsőoktatási intézmény Facebook-oldalán a kormányközeli Pesti Srácok egyik „leleplezését” osztották meg, amelyben olyanok szerepelnek, hogy

libsi SZFE

tüncikéző SZFE-hallgatók

illetve „forradalmast játszók”, azaz tüntető diákok

de az egész őszi tiltakozáshullámot hisztinek minősítik a riportban.

A hallgatók közleménye

Eközben a Színház- és Filmművészeti Egyetem Kollégiumi Bizottsága közleményt tettek közzé. Ebben az írták, hogy az egyetem Vas utcai kollégiumának lakói „értetlenül állnak a tény előtt, miszerint 2020 januárjában bizonyos sajtóorgánumok munkatársai bejárást kaptak a kollégium területére acélból, hogy az ott lakók szobáiban, személyes tárgyaik közt felvételeket készítsenek.”

A kollégium több szobájában maradtak személyes tárgyak, amelyekkel kapcsolatban nemrég azt a tájékoztatást kaptuk az illegitim kuratórium által megbízott kancellár helyettesétől, hogy azokat elzárva tárolják, biztonságban, és senki illetéktelen nem férhet hozzájuk. Ehhez képest, a felvételek és elmondások alapján, a stábok látszólag felügyelet nélkül lézenghettek az épületben.

Azt is írják, hogy a kollégium lakói, az új vezetőség illetékesnek feltüntetett tagjai gyakori felkeresése ellenére, továbbra sem kaptak tájékoztatást arról, az új vezetőség tervei szerint hol fognak élni a hallgatók a február 1-i kiköltöztetéstől fogva.

„Ezúton is szeretnénk jelezni a témát feldolgozó sajtóorgánumok munkatársai felé, hogy az SZFE Vas utcai kollégiumának épületében a korábbi – az újonnan megítélt, jelenlegi költségvetés nagyjából egyharmadának megfelelő összegből gazdálkodó – vezetőségek rendszeresen részleges felújítási munkálatokat végeztek: tavaly nyáron például a fürdőszobák kerültek sorra. Ezen kívül teljeskörű, magas színvonalú felújítási tervek is születtek – ám egyetemünk ezek közül egyikre sem kapott támogatást a fenntartó minisztériumoktól, ahogyan az új kampusz iránti igény is minden adandó alkalommal figyelmen kívül lett hagyva az elmúlt évtizedek során” – zárul a közlemény.

Kiemelt kép: Mohos Márton /24.hu