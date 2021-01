Felfújható buborékokban tombolhatott a közönség a Flaming Lips szürreális koncertjén

Az autóskoncert ehhez képest semmi.

A világjárvány kreatív ötletekre inspirálja a fellépni vágyó zenekarokat. Az autóskoncertekre például már tavaly is voltak kísérletek, ám most a Flaming Lips szintet lépett: a hétvégén különleges fellépéseket tartott Oklahomában, ahol a zenekar és a közönség tagjai is felfújható buborékokat kaptak, hogy véletlenül se fertőzzék meg egymást. A teremben összesen száz buborék volt, mindegyikben legfeljebb három ember bulizhatott. Az ötlet a zenekar frontemberétől, Wayne Coyne-tól származik, aki régebben is gyakran szörfözött a közönség en az úgynevezett zorb gömbben.

Ez biztonságosabb, mint leugrani a boltba

– nyilatkozta korábban Coyne a koncertekről, amelyeket eredetileg decemberben tartottak volna, de a karácsony előtt megugró oklahomai fertőzési adatok miatt végül elhalasztották 2021-re. A buborékokban amúgy van saját hangszóró, hogy a zenét ne csak tompán hallják a benne lévők, egy vizeskancsó, törölközők és egy gomb, amely jelzi, hogy túl meleg van, vagy pisilni kell. Előbbi esetben hűs levegőt eresztenek a buborékba, utóbbi esetben pedig maszkban kiléphet az ember, hogy a személyzet kikísérje a mosdóba.

Nagyon korlátozott, furcsa esemény, de ez a furcsaság azt szolgálja, hogy élvezhesse mindenki a koncertet anélkül, hogy veszélybe sodorná a családját. Szerintem valamennyire ez lett az új normalitás

– mondta a frontember. Tavaly októberben tartottak pár tesztkoncertet, Stephen Colbert Late Night Show-jában pedig már nyáron bemutatták, hogy képzelnek el egy ilyen eseményt.