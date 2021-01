Kásler Miklós megszünteti a 60 éves Duna Szimfonikus Zenekart

Május 31-gyel megszűnhet a Duna Szimfonikus Zenekar, legalábbis erről kaptak értesítést december 23-án a zenekar tagjai, Kásler Miklós Alapítói Nyilatkozatában foglalt döntésére hivatkozva – írja a Zene-Kar.hu. A Duna Szimfonikusok 2020-ban ünnepelte fennállásának hatvanadik évfordulóját, ám úgy tűnik, a kerek évforduló a zenekar végét is jelenti. A lap szerint a Duna Szimfonikusok sorsa már legalább húsz éve bizonytalan, ám az igazi aggodalomra az adott okot, amikor kiderült, hogy az együttesnek ki kell költöznie a Duna Palotából, ahol addig próbáikat és előadásaikat tartották. A zenekar eredetileg a Belügyminisztériumhoz tartozott, onnan pár éve az EMMI fennhatóság alá került, a Minisztérium pedig egy ideig a MÁV Szimfonikusokkal vonta volna össze azt, ám a tervet végül elvetették. A mostani hírek felől nézve pedig könnyen lehet, hogy mindenki jobban járt volna az összevonással.

Tavaly ősszel aztán a minisztérium körlevelet küldött a szimfonikus zenekarok vezetőinek, arra kérve őket, hirdessenek próbajátékot és vegyék át a Duna muzsikusait. Az igazgatók azonban nem nagyon tudtak állásokat kínálni, sehol sem akadt betöltendő zenekari státusz, így ez az elképzelés is elhalt. Ilyen előzmények után érkezett a hír 2020. december 23-án arról, hogy Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter Alapítói Határozatában többek között arról döntött, hogy a Duna Szimfonikus Zenekar 2021. május 31-vel szűnik meg

Annyit felajánlottak a Duna Szimfonikusoknak, hogy ha egyesületként folytatják a munkát, az állami támogatásukat, 150 millió forintot továbbra is megkapják, a hangszerparkot pedig nekik ajándékozná a vagyonkezelő, ám még ez sem lenne elég arra, hogy a zenekar negyvenöt zenészének megmaradjon a főállása, hiszen a Duna Palotából való kiköltöztetésük miatt próbatermet és hangversenyhelyszínt kellene bérelniük, amivel együtt a bérekre nem maradna elég forrás: hogy az eddigi színvonal fennmaradjon, ahhoz pont háromszor ennyi pénzre lenne szükségük. Ezzel együtt a zenekar tervez a jövővel, már próbatermük is van, fellépni is bőven lenne hol, és abban is bíznak, hogy a közönségük nem hagyná el őket.