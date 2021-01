Meghalt Michael Apted, A világ nem elég rendezője

79 éves korában elhunyt Michael Apted angol rendező. A televízióban kezdte a pályáját. Tévés kezdeményezésként, a hatvanas években kezdte forgatni Up című dokumentumfilm-sorozatát, amely az évek során legfontosabb munkájává nőtte ki magát. Az első részben Apted hétéves gyerekekről forgatott, átlagos angol családokban, később azonban hétévente újra felkereste alanyait. Végül egészen 2019-ig követte nyomon ugyanazoknak az embereknek az életét a kilenc részt számláló, egyedülálló dokumentumfilm-sorozatban.

Az Up-filmek mellett Apted számos nagyjátékfilmet is készített. Legismertebb filmjei közé tartozik A szénbányász lánya, a Gorillák a ködben, a Gorkij Park és a Nell – az elsőért Sissy Spaceket Oscar-díjjal jutalmazták. Viharszív című, Val Kilmer főszereplésével forgatott filmje az amerikai indiánok láthatóságát növelte Hollywoodban. Később nagy költségvetésű szuperprodukciókat is rendezett: nevéhez fűződik A világ nem elég című James Bond-film és a Narnia krónikái befejező része (A Hajnalvándor útja). Hetvenéves kora körül újra egyre többet dolgozott a tévében, a Rómából és a Masters of Sex-ből is több epizódot rendezett.

Michael Apted halálhírét az őt képviselő ügynökség erősítette meg a Varietynek.