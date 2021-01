A Saul fia producercsapatával dolgozik új filmjén Nemes Jeles László

A Saul fia is bekerült a 21. század legjobb filmjei közé

A Sipos Gábor, Stalter Judit és Rajna Gábor nevével fémjelzett Laokoon Filmgrouppal közösen, egy új vállalkozásban hozza tető alá új filmjét Nemes Jeles László, írja a hvg360. Ez ugyanaz a produkciós cég, akikkel a Saul fián is dolgozott. Az új filmről egyelőre annyit tudni, hogy Az árva címen fut majd, és a forgatókönyvét az NFI hétmillió forintos támogatásával fejlesztik.

Nemes Jeles László 2015-ben úgy érkezett meg a nemzetközi filmszakmába, hogy azzal egyből vitt is mindent: a Saul fia cannes-i nagydíjat, több tucat fesztiváldíjat, Golden Globe-ot, Oscart nyert, Nemes Jeles és a film főhőse, Röhrig Géza Kossuth-díjat kapott. A 2018-as Napszállta is kapott néhány díjat, de azért messze nem volt olyan elsöprő siker, mint a Saul fia. Nemes Jeles Lászlón a fentiek miatt elég nagy figyelem van, így Az árvát is kiemelten várja a szakma.