Meghalt Claude Brasseur francia színész

84 éves korában elhunyt Claude Brasseur francia színész, írja a 444.hu a Le Figaro híre alapján. Brasseur legismertebb filmje között volt A svihák, a Sokat akar a szarka és a Rendőrök háborúja és a Házibuli.

Az 1936-ban, Párizsban született Brasseur színésznek tanult, majd kezdetben színpadi szerepeket kapott, az 50-es évek második felétől pesig már filmekben játszott főleg. A színész Budapesten is forgatott, az 1963-as Germinal című, francia-magyar koprodukcióban készült filmben Pécsi Sándor, Makláry Zoltán és Koncz Gábor mellett szerepelt. Nevét sportolóként is sokan ismerik, a 60-as években a francia bobválogatott tagja volt, 1983-ban a Dakar ralin is indult Jacky Ickx másodpilótájaként, akivel meg is nyerték a versenyt.