Egy sorozat kapta a legjobb film díját a Los Angeles-i filmkritikusoktól

Nem kis meglepetésre egy játékfilm helyett az Amazon ötrészes, Steve McQueen rendezésében készült Kis fejsze című minisorozata kapta a legjobb film díját a Los Angeles-i Filmkritikusok Szövetségétől (LAFCA). Ugyanott a sorozat operatőre, Shabier Kirchner is díjat kapott. A Kis fejszét kollégánk is szerette:

A Los Angeles-i filmkritikusok a legjobb rendezőnek Chloé Zhaót választották, ami történelmi esemény: ő az első ázsiai származású filmes, aki megkapja ezt a díjat. Zhao a több fórumon is méltatott Nomadland című road movie-ért kapta a díjat, melyben Frances McDormand átszeli Amerikát munkát keresve. A film Velencében Arany Oroszlánt nyert, és Zhaónak sem ez az első díja a filmért: a New York-i Filmkritikusok Köre szerint is ő a legjobb rendező.

Los Angelesben díjazták ezen kívül Carey Mulligant az Ígéretes fiatal nő című filmért, melynek forgatókönyve is díjat ért az írónak, Emerald Fennellnek. A legjobb férfi színász díját poszthumusz Chadwick Bosemannek ítélték a Ma Rainey: A blues nagyasszonya című filmben nyújtott alakításáért. A kegjobb animációs film a Wolfwalkers lett, a legjobb idegen nyelvű film pedig az orosz Dülda (angolul Beanpole) című dráma, amely 1945-ben játszódik Szentpéterváron. A LAFCA 1975 óta ítéli oda díjait az év legjobb filmjeinek, színészeinek és filmes alkotóinak. Díjazottjai rendszerint jól szerepelnek az Oscar-mezőnyben.