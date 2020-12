Vádat emeltek a kiotói animációs stúdió felgyújtója ellen

Gyilkosság gyanújával vádat emelt szerdán a japán ügyészség az ellen a férfi ellen, aki tavaly júliusban felgyújtotta a Kyoto Animation nevű kiotói animációsfilm-stúdiót, 36 ember halálát és további 33 megsebesülését okozva ezzel. A Japán történetének egyik legsúlyosabb tömeggyilkosságát elkövető Aoba Sindzsit májusban tartóztatták le, a férfi – aki maga is súlyosan megégett, és továbbra is kórházi ápolásra szorul – beismerte tettét, de nem mutatott megbánást. Jóllehet Aobát korábban kezelték mentális betegséggel, a Kyodo japán hírügynökség megjegyzi, hogy a jelenleg zajló orvosszakértői vizsgálatok vélhetően beszámíthatónak fogják találni. A nyomozás már korábban megállapította, hogy tettét nem hirtelen felindulásból követte el, erre utal az is, hogy benzint vásárolt a gyújtogatáshoz. Saját bevallása szerint azért használt benzint, mert remélte, hogy ezzel a módszerrel sokakat meg tud ölni. A 42 éves férfi pszichológiai vizsgálata több hónapig tartott, a tárgyaláson pedig vélhetően előkerül majd felelősségre vonhatóságának mértéke, írja az MTI.

Aobát a támadást követően a helyszínen fogták el a rendőrök. A férfi akkor azt mondta: azért borította lángba az épületet, mert az animációs filmjeiről külföldön is ismert Kyoto Animation ellopta az egyik regényét. A vállalat többször hirdetett regénypályázatot, a győztes pályaművekből rendszerint anime készül. A stúdió közölte: Aoba nevével valóban benyújtottak egy munkát, amelyet azonban nem használtak fel. Az utóbbi csaknem két évtizedben ez volt a legsúlyosabb tűzeset Japánban, ahol 2001-ben 44 ember lelte halálát egy tokiói tűzben.