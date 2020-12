Nem is létezne a világ legjobb filmje az alkoholista tréfamester nélkül

Könnyen lehet, hogy David Fincher apja szerelmes volt Pauline Kaelbe. Csak messziről, plátói módon, tekintve, hogy a kaliforniai San Anselmo, ahol a szabadúszó újságíróként dolgozó Jack Fincher a családjával élt, nagyon messze van New Yorktól, Kael otthonától. Annyi biztos, hogy a hetvenes évek legnagyobb tekintélyű amerikai filmkritikusának egyik esszéje olyan erős hatással volt Jack Fincherre, hogy forgatókönyvet írt belőle. Filmkritikus azóta sem kapott ekkora bókot, pláne, hogy a forgatókönyvből végül, viszontagságos évtizedek után elkészült a film: a 2003-ban elhunyt Jack Fincher fia, David vitte filmre, nagyjából negyedszázados alkotói küzdelem árán.

Kael amellett érvelt nevezetes cikkében, hogy az Aranypolgár, amelyet számtalan alkalommal szavaztak meg minden idők legjobb filmjének, valójában nem is Orson Welles filmje. Persze, ő a rendező, de az igazi szerző a forgatókönyvíró, Herman J. Mankiewicz, a nagy stúdiók alkalmazottjaként magát módszeresen a halálba vedelő kismester, aki az Aranypolgárba sűrítette személyes élettörténetének és hollywoodi tapasztalatainak legmélyebb tanulságait, hogy aztán megfeszített munkájának gyümölcsét kisajátítsa az önimádó és zsarnoki filmrendező.

Kaelnek több oka is lehetett, hogy megírja ezt a cikket. Vitába szállt egy másik filmkritikussal, Andrew Sarrisszel, aki következetesen a rendezők szerzői jelentősége mellett érvelt; formálni akarta az amerikai filmtörténet kánonját, és főként provokálni szeretett volna, ahogy mindig. Minden jel arra mutat, hogy Welles és Mankiewicz esetében tévedett. A filmtörténészek egybehangzó álláspontja szerint az Aranypolgár forgatókönyvének végleges változatában mindkettejük munkája benne van, Welles igenis jelentős módosításokat hajtott végre Mankiewicz első, nagyjából négyórás filmet ígérő könyvén. Ám kit is érdekel a forgatókönyv, ez a szomorú, mindössze önnön átmenetiségében létező betűhalom? A lényeg a film, annak pedig az Aranypolgár csodálatos és megismételhetetlen – méltán lehetett rá büszke Welles és Mankiewicz is.

Az ember, akinek mindene megvolt, de mindent elvesztett

Az Aranypolgár elkészítéséről már akkor legendák keringtek, amikor a film moziba került. Az eltelt nyolcvan évben Orson Welles első nagyjátékfilmjéről nagyjából mindent elmondtak és leírtak, amit csak lehetett. Az Amerikai Filmintézet szerint a valaha készült legjobb amerikai filmről van szó, a Sight & Sound folyóirat tízévente elkészített, e nemben a legtekintélyesebb toplistáját minden idők legjobb filmjeiről 1962 és 2012 között vezette az Aranypolgár.

Miért vált ennyire kivételes klasszikussá pont ez a film? Ennek több oka van, de Fincher filmje apropóján koncentráljunk csak a keletkezéstörténetével összefüggő magyarázatra. Közmegegyezés szerint Herman J. Mankiewicz ötlete volt, hogy a mesés vagyont öröklő, nagyon magasra jutó, majd az életét magányosan és boldogtalanul bevégző főhős, Charles Foster Kane alakját William Randolph Hearstről, a 20. század egyik legbefolyásosabb médiamoguljáról mintázza. Hearstnek a tulajdonában lévő újságok és más intézmények miatt jelentős politikai hatalma volt, és a filmiparban is befolyásos figurának számított – kiváltképp az MGM stúdió vezetőjével, Louis B. Mayerrel volt szívélyes kapcsolatban. Mayeren keresztül ismerkedett össze Hearsttel a stúdió alkalmazásában álló Mankiewicz is, aki a harmincas években elmaradhatatlan vendége volt a médiamágnás partijainak. Ezeket kaliforniai kastélyában, San Simeonban rendezte, amely az Aranypolgár Xanadujának mintáját is adta.

De Mankiewiczet nemcsak Hearst fényűző otthona inspirálta a film írása közben, hanem a férfi élete is. Hearst és Kane élettörténete számos ponton mutat egyezést, ám a laptulajdonost leginkább az bőszítette fel, hogy Kane és a nála sokkal fiatalabb szeretője, Susan Alexander kapcsolatát nyilvánvalóan Hearst és Marion Davies színésznő kettőse ihlette. Hollywood-szerte azzal is mindenki tisztában volt, honnan ered Kane féltve őrzött titkának, a Rózsabimbónak az elnevezése, Hearst ugyanis barátnője vagináját becézte így. Ez már végképp sok volt a médiamágnásnak: miután sikertelenül próbálta meg elérni, hogy az Aranypolgárt ne mutassák be, a premier után az ő lapjaiban egy sor sem jelenhetett meg a filmről. Számos cikket közzétett ugyanakkor, amelyben Wellest veszélyes felforgatónak és kommunistának állította be. A film végül anyagilag meg is bukott, de a szakma elismerte: kilenc Oscar-jelölést és egy díjat kapott, és azonnal klasszikussá vált.