A Gyűrűk Ura sztárja bejelentkezett az Oscarért, rögtön többért is

Megérkezett az első előzetes Viggo Mortensen filmjéhez, a Fallinghoz. A Gyűrűk Ura-sorozat és a Zöld könyv sztárja most először rendezett filmet, saját forgatókönyvéből. Továbbá ő szerezte a film zenéjét, és eljátssza az egyik főszerepet is, egy középkorú, meleg férfit, aki hazaköltözteti családja otthonába demens édesapját. A betegeskedő, konzervatív idős férfit a rég látott Lance Henriksen játssza, őt Mortensenhez hasonlóan ugyancsak komoly Oscar-esélyesként emlegetik.

A Falling nagyon szép fesztiválkört futott be idén, még úgy is, hogy számos fesztivál, ahova meghívták a filmet, végül elmaradt. Ezek közül a legfontosabb a cannes-i filmfesztivál, amelynek az idei hivatalos programjába válogatták Mortensen rendezését. A filmet február elején mutatják be az Egyesült Államokban, de a tervek szerint ugyanakkor már az interneten is látható lesz.