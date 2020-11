Kate Winslet megdöntötte Tom Cruise víz alatt töltött időrekordját

Kate Winsletről mostanában fura, víz alatti fotókat és felvételeket láthattunk az interneten terjedni. A színésznő is szerepel az Avatar 2-ben, a különleges képek pedig a film forgatásán készültek. Winslet korábban már elmondta, hogy a víz alatti jeleneteket kaszkadőr nélkül, maga szerette volna leforgatni, így meg kellett tanulnia búvárkodni. Ennek elengedhetetlen része azonban a szabadtüdős merülés, amit elég jól sikerült elsajátítania a színésznőnek, 7 perc, 14 másodperc volt a leghosszabb idő, amit víz alatt sikerült töltenie, pipa vagy bármilyen segédeszköz nélkül.

Jon Landau, az Avatar producere szerint a színésznő ezzel az idővel megdöntötte Tom Cruise rekordját, aki a Mission: Impossible – Titkos nemzet forgatásán 74 másodperccel kevesebb ideig bírta levegő nélkül.

– mondta Winslet az Entertainment Tonightnak egy interjúban.

Hozzátette, hogy nagyon büszke volt magára, és bár valószínűleg soha többé nem fogja tudni megismételni ezt a teljesítményét, nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy teljesen új készségeket sajátíthat el a munkája részeként.

From Kate Winslet’s recent interview in @THR: “I had to learn how to free-dive to play that role in Avatar, and that was just incredible. My longest breath hold was seven minutes and 14 seconds, like crazy, crazy stuff.” pic.twitter.com/ZYAmZdNgHS

— Avatar (@officialavatar) October 26, 2020