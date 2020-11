Kiderült, mikor indul a Nicsak, ki vagyok? második évada

Megint az Álarcos énekessel fog versenyezni.

Egy ideje lehetett tudni, hogy még idén visszatér a TV2 legsikeresebb tavaszi műsora a képernyőkre, a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada, csak az időpont nem volt biztos. A SorozatWiki most megírta, hogy a várt november 15-i start helyett, egy héttel később, november 22-én indul a vetélkedő show második évada, és onnantól vasárnap esténként 18:50-től lesz látható. Ez azt jelenti, hogy a tavaszhoz hasonlóan most is az RTL Klub Álarcos énekesével fog versenyezni a nézettségért.

Az még október végén derült ki, mi lesz a megújult zsűri összetétele a műsorban: