Ilyen is lehetne a Vissza a jövőbe, ha ma forgatnák

A Universal Pictures egy egész sor animátor munkáját tette egymás mellé.

A Marty McFly figuráját a világnak adó, az autótörténelem egyik frucsa darabját, a rozsdamentes acéllal borított DeLorean DMC-12-t pedig legendává avató Vissza a jövőbe-trilógia első epizódja idén ünnepli a harmincötödik évfordulóját, így nem csoda, hogy a film a koronavírus-járvány árnyékában is sokszor szóba kerül, főleg, hogy egy mondata tökéletesen illik is a kialakult helyzethez.

Tavasszal a Magyarországon guruló DeLorean-ek egyikét mutattuk be, sőt, arról is megemlékeztünk, hogy mi történt a filmek óta a két főszereplőt alakító, a Dokit játszó Christopher Lloyddal, illetve a Marty bőrébe bújt Michael J. Fox-szal.

Az évfordulóról megemlékező hírek egy részét a filmet is gyártó Universal Pictures indította útnak: így történt ez most is, hiszen a stúdió nyolc animációs filmrendező a trilógiának emléket állító, különböző stílust képviselő rövidfilmjeiből vágott össze részleteket, hogy együtt egy négyperces történetté áljanak össze.