Ozzy Osbourne Budapestre jön

2020 októbere helyett a járványhelyzet miatt jókora csúszással, 2022 januárjában indul Ozzy Osbourne következő koncertturnéja, a No More Tours 2. Február 2-án a Budapest Arénában is fellép. Azt üzente, óriási köszönetet szeretne mondani rajongóinak kitartásukért és türelmükért.

Alig várom, hogy újra találkozzunk. Addig is vigyázzatok magatokra. Isten áldjon mindnyájatokat! Szeretettel: Ozzy.

Osbourne budapesti koncertjére először a szervező Live Nation honlapján regisztrált tagok vehetnek jegyet október 30-tól, mindenki másnak november 2-án indul a jegyelővétel.

Kiemelt kép: Frazer Harrison/Getty Images for ABA/AFP