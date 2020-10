Sipos Pál számított rá, hogy egyszer meg kell majd bűnhődnie

Sokan hiányolták Magyari Péter cikkének említését és a szerző megszólaltatását a Visszatérés Epipóba című doksiból. Most megnézhető a vele készült interjú.

A Visszatérés Epipóba az HBO egyik idei legnagyobb dobása, a dokumentumfilm S. tanár úr, azaz ma már nevesítve Sipos Pál viselt dolgairól mesél, arról, hogy a ’80-as években az általa vezetett gyerektáborokban, illetve az iskolában, ahol tanított, több rá bízott kiskamaszt manipulált és zaklatott szexuálisan. A film ötletét, mint az Oláh Judit rendezővel készült interjúnkból is kiderült, az hívta életre, hogy Oláh Judit is Magyari Péter 2014-es, 444-en megjelent cikkéből tudta meg, miket művelt Sipos a táborok árnyékában – ám a Magyarival készült interjúja végül dramaturgiai okokból nem került be a dokuba, ezt pedig, főleg a szakmában többen hiányolták, egyrészt a történet teljessége, másrészt az újságírónak kijáró kredit miatt. Ezt a restanciát törleszti az HBO azzal, hogy a filmből kimaradt beszélgetést most közzétette.

A filmrészletben Magyari elmondja, hogy főként politikával foglalkozó újságíróként ilyen intim témákkal ugyan jellemzően nem foglalkozott, ám az a manipuláció és visszaélés a hatalommal, ami a Sipos-ügy kulcsmomentuma, nagyon is ismerős volt neki, az egyik fő célja is az volt a cikkel, hogy a potenciális áldozatok meglássák, hogyan néz ki egy ilyen visszaélés dinamikája. Az Utána minden állat szomorú című cikk születésének körülményei mellett az interjúban Magyari arról is beszél, hogy hogyan is zajlott a cikk megjelenése előtti találkozója Sipossal – ugyanis a szerző megadta neki a lehetőséget a reagálásra.

Attól is tartottam, hogy perrel fog fenyegetőzni esetleg, (…) arra is fel voltam készülve, hogy hisztérikusan tagadni fog, és arra is fel voltam készülve, hogy sírva könyörögni fog, attól féltem egyébként a legjobban. (…) Tudtam, hogy tudja, hogy holnap, amikor megjelenik a cikk, tönkre fogom tenni az életét

– idézi fel Magyari a találkozás előtti aggodalmait, ám Sipos nem tagadta a történteket. Saját traumáiról beszélt és arról, hogy ő akkor nem tekintette zaklatásnak, ami történt, hanem közös játéknak, viszonzott, szereteten és megbecsülésen alapuló aktusoknak, ami természetesen nem egy elfogadható érv semmilyen manipulatív helyzetben, pláne nem akkor, ha kora tizenévesekről van szó. Sipos a saját bűnhődéséről is beszélt, szerinte ugyanis az, hogy elvonultan él, neki, aki korábban egy közösség véleményvezére volt, elég nagy büntetés, ám ez végül nem került be a cikkbe, mert a szerző szerint nagyon félrevitte volna azt. A cikk hatására egyébként még ugyanabban az évben törvénymódosítást fogadott el a parlament arról, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett erőszakos szexuális bűncselekmények ne évüljenek el.

A beszélgetést itt lehet megnézni:

