Stefanovics Angéla: Azt gondoltam, hogy nekem van igazam általában mindenben és ezt hangoztattam

Az Elviszlek magammal vendége volt Stefanovics Angéla, aki beszélt a Youtube-on futó, az ő főszereplésével készült Anzselika Habpatron-videókról, arról, hogy már a gimnáziumban is véleményvezér volt és kiállt az igazáért, de szóba jött a Pintér Béla társulat is, ahonnan tíz év után jött el.

A színésznő a 2019 végén debütált, többek között Kálmánchelyi Zoltánnal és Végh Zsolttal készített Anzselika Habpatron-videókról elmondta, értéket szerettek volna belevinni ebbe a világba, nem paródiának szánták, sőt kifejezetten vigyáztak arra, hogy – sok influenszerrel szemben – ne nagy véleményformáló legyen, hanem segítsen az embereknek a különböző szorult élethelyzeteikben, hogy

Szóba került az is, hogy Stefanovics Angéla már gimnazista korában lázadós volt.

Nincs bennem szerintem az kifejezetten, hogy a rendszerek ellen menjek, valahogy egy adottság ez a lázadás. Ezzel volt már gond középiskolában is, de például otthon nem volt velem semmi probléma. […] A hangadók között voltam, meg nagyon erősen kritikus. Azt gondoltam, hogy nekem van igazam általában mindenben és ezt hangoztattam. Egyébként csomószor igazam is volt, de azóta már annyit okosodtam, hogy egyrészt nem biztos, hogy mindenki kíváncsi erre, másrészt azért vannak másféle okai is bizonyos dolgoknak. Az, hogy én ezt így gondolom és az én szempontomból ez igaz, az úgy nagy általánosságban egyáltalán nem, sőt nagyon tapintatlan és ostoba dolog