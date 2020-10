Fluor: 95 százaléknyi pénzünktől estünk el

Az RTL Klub Fókusz című műsorában beszélt arról Fluor és Diaz, hogyan boldogul a Wellhello a koronavírus nyolcadik hónapjában.

Csak 95 százaléknyi pénzünktől estünk el. Ha most nem lennének megtakarításaink, azért elég nagy bajban lennénk

– mondták.

Diaz hozzátette, az a jó, hogy Fluorral az eleje óta úgy gondolkodtak, hogy ki tudja, meddig tart a járvány, és amúgy sem olyanok, akik azonnal elégetik, amit megkerestek.

Diaz jobban éli meg a járvány második hullámát, azt mondta, elengedte az idei évet.

Én jobban élem meg már most, mint tavasszal, én most már ott tartok, hogy elengedtem ezt az évet és az új dalok írására koncentrálok, és bízom abban, hogy a jövő év teljesen más lesz és lesz mondjuk fesztiválszezon, koncertezhetünk, mert hiányzik a közönségünk már nagyon.

Fluor szerint felmerült bennük már az is, persze, hogy jövőre sem lesznek fesztiválok. A zenész szerint pont ez a nehéz az egészben, hogy most már ezen is gondolkodnak. Persze, bizakodnak, de nyáron is azt tették és augusztusban mégsem történt meg a járvány elleni korlátok feloldása.

Fluor elmondta, rengeteg a megkeresés, esküvőkre és legénybúcsúkra is hívják őket, amit továbbra sem vállalnak el.

Azt viszont nem akarjuk, hogy olyan bulit vállaljunk, ahol nem tudjuk azt a minőséget hozni, amit még jónak tartunk. Az alá már nem akarunk menni, mert úgy éreznénk, hogy akkor feleslegesen építettük ezt az egészet.

Diaz hozzátette, annak ellenére, hogy sok ilyen megkeresést kapnak, olyan fellépést sem szeretnének elvállalni, ahova csak kettejüket hívják.

Kicsit olyan lenne, mintha magunk mögött hagynánk őket, pedig mi visszük őket mindehova és együtt megyünk, úgyhogy ez így nem működőképes.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu