Egy évvel eltolták az új Jurassic World film bemutatóját is

Pánikszerűen rendezik át a naptárukat a nagy filmstúdiók, miután a Covid-járvány miatt továbbra is zárva tartanak vagy csak alacsony nézőszámmal üzemelnek a mozik világszerte. Beszámoltuk róla keddi cikkünkben, hogy az új Bond-film mellett a Dűne és a Batman is jövő évre csúsznak, most pedig a Universal jelentette be, hogy az eredetileg jövő nyárra tervezett Jurassic World: Dominion csak 2022. június 10-én kerül majd a mozikba.

A film forgatása ugyan leállt márciusban, de az elsők között kezdődött újra, szigorú biztonsági intézkedések mellett, és a Variety forrásai szerint három hét múlva be is fejezhetik a forgatást. Colin Trevorrow is arról posztolt a Twitteren, hogy elképesztően keményen dolgoztak az elmúlt három hónapban, és megéri várni a filmre, még ha kicsit hosszabb is lesz a várakozás. A film a hatodik lesz a Jurassic franchise-on belül, a főszereplői Chris Pratt és Bryce Dallas Howard lesznek, de feltűnik a filmben Laura Dern, Sam Neill és Jeff Goldblum is.

Kiemelt kép: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP