Orvosa eltiltotta az énekléstől Pataky Attilát

Idén már csendben marad Pataky Attila, miután a Covid-19 nyomán teljesen elgyengültek a hangszalagjai, így eltiltották az énekléstől. A koronavírus-fertőzésen nemrég átesett Pataky és zenekartársa, Gömöry Zsolt is már otthon lábadozhat, de messze még a gyógyulás, nyilatkozta Pataky a Blikknek.

Kezdődő tüdőgyulladásom volt, csak suttogva, fojtott hangon bírtam beszélni. Teljesen el voltak gyengülve a hangszalagjaim, de már sokat javult. Két hete itthon vagyok, így még gyorsabb a felépülés, hála a feleségem és az anyósom csodálatos gyógyleveseinek. Ám mindezek ellenére az éneklés sajnos még várat magára. Most sokat kell pihennem nekem is és szerzőtársamnak is. A következő hónapokban, december végéig biztosan nyugton maradunk

– mondta a lapnak az énekes, aki, bár megijedt, igyekszik a gyógyulásra koncentrálni, hogy mielőbb találkozhasson a közönséggel. Arról is beszélt, hogy rengetegen ajánlottak konkrét segítséget is, gyógyfüveket és egyéb alternatív módszereket ajánlottak neki, választani se tud. Arról is beszélt, hogy felesége hangja hívta vissza a halál kapujából.

Egyetlen könnycseppet sem bánok, és minden vagánynak üzenem, ez a vírus nagyon kemény

– mondta.

Kiemelt kép: Mohai Balázs / MTI