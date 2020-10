Mácsai Pál nagyon pesszimistán nyilatkozott arról, hogy ki nyeri az SZFE-ért folyó csatát

– mondta Mácsai Pál a Klubrádiónak adott interjújában. Szerinte azért lesz ez így mert vagy „bemegy az új vezetés az intézménybe, elfárad az egyetemi autonómiáért folytatott tiltakozás, vagy megnyílik egy másik egyetem, és valahogy kényszerítik a hallgatókat, hogy ők is menjenek oda”.

Az Örkény Színház vezetője a legkevesebb esélyt annak adja, hogy az SZFE fölé helyezett alapítvány kuratóriuma visszavonul, belátja, hogy elszámította magát, és hajlandó újratárgyalni az intézmény működési modelljét.

Valahogy tehát vége lesz a mostani akciónak, de akárhogy is következzék ez be, a tiltakozók számára ez már egy megnyert csata. Úgy fog bevonulni a színházi és az általános társadalmi emlékezetbe is, hogy azoknak az embereknek, akik ezt végigcsinálták, akik nem féltek és beleálltak, igazuk volt. Nem tud másképpen bevonulni az emlékezetbe, már eldőlt a mostani események utóélete, helye.