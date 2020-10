Hillary Clinton és Steven Spielberg közösen készít sorozatot a női egyenjogúságról

Steven Spielberg régi támogatója Hillary Clintonnak a politika terén, nemcsak 2016-ban állt mellé, de már a 2008-as választás kampányában is őt szerette volna látni demokrata elnökjelöltként a végül győzedelmeskedő Barack Obamával szemben. Az egykori külügyminiszter és a hollywoodi mogul most új szintre emeli együttműködését: közösen készítenek sorozatot a CW tévétársaság számára.

A Variety szerint már készül a forgatókönyv Eliane Weiss szüfrazsett-mozgalomról szóló könyvéből, a The Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Vote, és a női egyenjogúsági küzdelem fontos fejezeteit mutatja majd be. Elsősorban azt, mi vezetett az 1920-ban elfogadott 19. alkotmánykiegészítéshez, amellyel megkapták a nők a szavazati jogot az Egyesült Államokban. Ennek augusztusban ünnepelték Amerikában a századik évfordulóját. A sorozat ötletével Clinton kereste meg Spielberget még 2018-ban, akinek cége, az Amblin Television meg is vette az adaptációs jogokat. Hillary Clinton és az Amblin mellett a Warner Bros. Television is részt vesz a producerkedésben. Arról még nincs információ, mikorra várható a sorozat bemutatása.

Kiemelt kép: AFP