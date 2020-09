Szabó Győző: Vidnyánszky tényleg ennyire beleszarik az egészbe?

Szabó Győzővel a hamarosan a mozikba kerülő Toxikoma című film apropóján készítettünk interjút (ezt nemsokára olvashatják majd a 24.hu-n), és a beszélgetés végén megkérdeztük a népszerű színésztől, mit gondol az SZFE-ügyről.

„Hogy mit gondolok, azt elég nyilvánvalóan kifejezi, hogy az első tanítási napon, hétfőn,

én is őrt álltam az egyetem erkélyén az egyik színész osztály tagjaival együtt, holott én magam soha nem jártam a színművészetire.

Pontosabban nagyon sokat megfordultam ott a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján, csak nem színinövendékként, hanem nézőként, merthogy rengeteg vizsgaelőadást láttam az Ódry Színpadon. Volt olyan produkció, amit kétszer-háromszor is megnéztem. Mindig sikerült beszöknöm valahogy, persze sokan azt hitték, hogy én is színészhallgató vagyok, miközben a képzőművészetire jártam.”

A színész azonban nemcsak őrt állt most az erkélyen, hanem Réczey Zoltán grafikus barátjával terveztetett egy pólót is, ahogy ő nevezi: a szolidaritás pólóját, amelyen sárga alapon a piros-fehér kordoncsíkok láthatók.

Csináltattam belőle száz darabot, bevittem az egyetemre, el is kapkodták. A hétfői sajtótájékoztatót már abban tartották a diákok. Napokon belül elkészül újabb száz póló, azokat is viszem be.