A Szólíts a neveden rendezője ismét alámerül az olaszországi kamaszkorban

Luca Guadagnino alig látszik ki a munkából: miközben gőzerővel dolgozik a Szólíts a neveden folytatásán, ő felel az új Sebhelyesarcú-remake-ért, és még a hollywoodi sztárok sztárok szexuális kerítőjéről, Scotty Bowersszről szóló életrajzi filmmel is hírbe hozták. Hogy ezek milyen sorrendben érkeznek majd, meglátjuk, de addig sem maradunk Guadagnino nélkül. Az olasz rendező első tévés munkáját, az Akik mi vagyunk (We Are Who We Are) című sorozatot ugyanis szeptemberben bemutatják az HBO-n. A nyolc részes dráma cselekménye ismét az olasz tengerparton játszódik, ezúttal egy katonai bázison, a főhős pedig ismét egy amerikai kamaszfiú, aki keresi önmagát.

Nyár, szövevényes emberi kapcsolatok, vágy és melankólia összefüggései – Guadagnino már többször bizonyította, hogy a horrorral, vagyis a félresikerül Suspiriával ellentétben ezen a területen igazán otthonosan mozog, leginkább a vágy-trilógiájának becézett filmjeiben, melynek a Szólíts a neveden volt az eddigi utolső darabja. A friss előzetes alapján a Akik mi vagyunk hasonlóan érzékeny film lesz, csak az a kérdés, hogy a Guadagnino-filmek lomha, fülledt érzékisége működik-e sorozatformátumban is.