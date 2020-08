Tiltakozás fogadja Placido Domingo hétvégi koncertjeit Olaszországban

A szexuális zaklatással vádolt Placido Domingo a hét végén kétszer is fellép Veronában, ám a koncert ellen egy nőjogi egyesület nyílt levélben tiltakozik, írja a Népszava. A 79 éves operaénekes mellett az előadások osztrák karmesterét, Gustav Kuhnt is hasonló vádak érték korábban. A veronai operaház igazgatója, Cecilia Gasdia azonban Domingo védelmére kelt: „Negyven éve ismerem Domingót, és gyakran együtt énekeltem vele szopránként. Vele szemben nincs büntetőeljárás, nem ítélték el. Nagyon sajnálom, hogy ezek a vádak érték. Nem értem, miért ne léphetne fel Veronában” – mondta.

Mint ismeretes, Placido Domingót tavaly augusztusban több egykori kolléganője is szexuális zaklatással vádolta meg, mely következtében az énekes távozott a New York-i Metropolitan operaháztól, majd lemondott a Los Angeles-i opera főigazgatói posztjáról is, és bocsánatot kért az őt zaklatással vádoló nőktől. Azóta viszont az énekes némiképp változtatott álláspontján, és legutóbb arról beszélt egy spanyol napilapnak adott interjúban, ő soha senkit nem zaklatott, illetve arról is, hogy márciusban – mikor koronavírus-fertőzéssel ápolták a kórházban – határozta el, hogy küzdeni fog a neve tisztázásáért. Domingo a spanyolországi és az amerikai fellépéseit kénytelen volt lemondani, viszont több olaszországi koncertet is adott azóta, szeptemberben pedig Bécsben lép majd fel.

Kiemelt kép: BARBARA GINDL / APA / AFP