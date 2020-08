Nemcsák Károly és két bankszakember került az SZFE felügyelőbizottságába, az egyetem jelöltjei nem

Miközben egyre több színész áll ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítása miatt távozó tanárok mellett, most kiderült, hogy a kuratóriumhoz hasonlóan az egyetem felügyelőbizottságába sem az egyetem jelöltjei kerültek. A 444 információi szerint ugyanis a bizottság három tagja Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója, a Vidnyánszky Attila vezette Teátrumi Társaság tagja; Szapáry György, Orbán Viktor korábbi tanácsadója, washingtoni nagykövete, 2015 óta a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója és Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke lett. Mindeközben az egyetem által javasolt Csóti József (az Alkotmánybíróság gazdasági főigazgatója) és Havas Ágnes (a Filmalap volt vezérigazgatója) nem kerültek a testületbe.

Miután pedig az SZFE kuratóriumába is kizárólag a kormány emberei kerültek, elmondhatjuk, hogy senki nem lesz az egyetemet felügyelő testületben, aki kicsit is ismerné az egyetemet. Közben viszont egymás után szólalnak fel az SZFE-t az átalakítás miatt elhagyó Székely Gábor és Zsámbéki Gábor mellett ismert színészek, köztük olyanok is, akik a Vidnyánszky vezette Nemzeti Színház társulatának tagjai, legutóbb Blaskó Péter.

Kiemelt kép: Nemcsák Károly Orbán Viktor évértékelőjén 2020. február 16-án. Fotó: Mohos Márton/24.hu