A Love Bistro kicsit felesleges, még jó, hogy benne van Polgár Árpád

Augusztus 24-én indult a Love Bistro a TV2-n, melyben 18, többé-kevésbé ismert pár méri össze főzőtudását Baracskay Angéla és Bernáth József séfek előtt, hogy elnyerjék az 5 millió forintos fődíjat. A versenyzőknek főzőtudásuk mellett az együttműködésben is remekelniük kell, az összehangoltságnak itt ugyanakkora szerepe van, mint a gasztro ismereteknek. Megnéztük az első részt, hogy eldöntsük, van-e helye még egy főzős műsornak a terepen.

Gasztro-realityből már láttunk párat, így jogosan adódik a kérdés, van-e szükségünk még egyre és ha igen, az tud-e még újat mutatni. A TV2 által formabontóként emlegetett Love Bistro első adásából még nem derül ki egyértelműen a válasz, de az biztos, hogy egyáltalán nem nézhetetlen műsorról van szó. A készítők a celebek/hírességek gasztrotudása mellett az egyes párok kitartását és együttműködését kívánják tesztelni leginkább, különböző nehezítő tényezőkkel a főzés közben.

Az elődöntőkben összesen harminchatan mérik össze tudásukat, adásonként hat-hat pár. Az első csapatban Tücsi és Sofron István, Cinthya Dictator és Molnár Tomi, Polgár Tünde és Polgár Árpád, Papp Szabi és felesége, Eszter, Valkó Eszter és férje, Radócz Péter, valamint Eke Angéla és Budavári Balázs állnak helyt a konyhában. Derekasan küzdik végig a kétszer egy órát a konyhában, mely valószínűleg számukra jóval rövidebbnek tűnik nagy kapkodásban és igyekezetben, azonban a nézőknek a több mint másfél órányi adásidő hosszúnak bizonyulhat. Bőven elég lenne hatvan pecben bemutatni Cinthya Dictator és Molnár Tomi vérre menő harcát, majd nagy egymásra borulását vagy Valkó Eszter türelmetlen dirigálását, amit férje sztoikus nyugalommal tűr. Ez azonban rövid időn belül repetitívvé válik, túl sok felesleges, önismétlő pillanat váltja egymást a műsorban, amit nem igazán színesít a séfpáros dialógusa sem.

Baracskay Angéla és Bernáth József egyszerre zsűriző séfek és műsorvezetők is, utóbbiban nem igazán jeleskednek, valamennyire érthetően, de ezt a műsor készítőinek is észre kellett volna vennie. A diplomáját Izraelben szerzett Baracskay Angéla cukrászséf és Bernáth József séf zsűriként sem alakítanak igazán emlékezeteset, hiányzik belőlük az az átütő karakter, amivel egy showműsor házigazdájának rendelkeznie érdemes. És ez nem a tahó, mindenkit földbe döngölő, nagyképű lenézés hiánya, amivel a hasonló főzőműsorokban találkozhattunk már. Helyesek, olykor kritikusak, máskor bátorítóak, de jelenlétük nem ad sokkal többet annál, mintha nem csinálnának mást, csak pontoznák az elkészült alkotásokat.

A versenyzőknek az első részben két-két fogást kell elkészíteniük. A zsűri is meglepődik, milyen ügyesen helytáll az összes pár, bár ez nem mindenkinél megy konfliktusmentesen. Itt jön be a képbe a Love Bistro másik fontos faktora, az együttműködés és a jó munkamegosztás. Merthogy a zsűri – elmondása szerint – ezt ugyanolyan szigorúan nézi, mint magukat az elkészült ételeket. Lényegében innentől kezdve érdekes, kik ragadtak fakanalat, mert a show nagy része nyilván ezekből a jelenetekből áll össze, ki milyen vérmérséklettel küzdi át magát és párját az akadályokon. Talán nem okoz akkora meglepetést, hogy az egyik ilyen hevesebb páros Cinthya Dictator és Molnár Tomi, akik bevallásuk szerint sokat tépik egymást, de egy dolog mindig állandó köztük, az pedig a szerelmük. Cinthya Dictator viszonylag jól hozzászokott már a kamerák jelenlétéhez, szerepelt is a csatorna egy korábbi realityjében (Édes élet), így nem meglepő, hogy nem zavartatja magát, ha éppen nincs megelégedve azzal, ahogy pasija főz. A műsor első és eddigi utolsó sírását is neki köszönhetjük, miután megbánja, hogy olyan csúnyán beszélt barátjával.

Valószínűleg erről akar leginkább szólni a Love Bistro, de legalábbis erre célozhattak a készítők a formabontó jelzővel. Az ételek akár még háttérbe is szorulnak olykor és az érzelmek dominálnak. Hogy nekünk mitől tud újabbat mutatni a műsor, mint mondjuk a Konyhafőnök, már kérdésesebb, de viszonylag fájdalommentesen tudjuk elnézegetni a műsort. Sőt, ha Polgár Árpádot veszi a kamera, frissítően hat ránk is. A műkereskedőnek már nagyon érik egy önálló műsor és ha valakinek van erre szeme, leszerződteti Polgárt egy saját realityre, aki a Feleségek luxuskivitelben legutóbbi évadában szinte már annyit szerepelt a képernyőn, mint felesége, Tünde. Árpádnak jó néhány szórakoztató pillanatot köszönhetnek a készítők és mi is. Mindegy, hogy éppen a hozzávalókat keresgéli izgatottan, mint egy mérgezett egér vagy férfiasságával viccelődik, amikor megdicsérik főtt tojásáért, ez kell a nézők legtöbbjének valószínűleg. Éppen ezért nem működik annyira ebben a formátumban Eke Angéla és Budavári Balázs párosa, akik bár nagyon szimpatikusak, nem produkálják magukat annyira. Nem is mutatja őket sokat a kamera, ráadásul nem is ügyetlenek, ami miatt viszont Valkó Eszter és Radócz Péter sokszor láthatók. Valkóékat a Nyerő Páros nézői már ismerhetik, hogyan bukdácsoltak helyesen bénázva, majd mégis bejutva a fináléig. Ha itt ez nem is sikerült, szerethető ügyetlenkedésükből nem volt hiány.

A Love Bistro a már említett A konyhafőnök és a Nyerő Páros fúziója kicsit, ahol legalább ugyanakkora hangsúly van a párok összeszokottságán és harmóniáján, mint főzőtudásukon. Látunk benne szép ételeket és tálalást (sokszor ez is problémának minősül, hogy a végeredmény nem bisztró jellegű, hanem inkább fine dining), sok hisztit és nagy kibéküléseket. Nyilván a legtöbb a párok személyiségén és viselkedésén múlik, és a második rész beharangozóját látva, a folytatásban lesznek még kiborulások bőven. Hogy ebben van-e újdonság és valóban szükségünk van-e még egy ilyen műsorra, nehéz eldönteni, az viszont biztos, hogy a pasik kicsit sem bénábbak a konyhában, mint a nők.

Kiemelt kép: Tv2